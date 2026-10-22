Tότε διεκδικεί την πρόκριση στα ημιτελικά του Almaty Open ο Τσιτσιπάς

Μια μεγάλη πρόκληση έχει μπροστά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.39), που θα αντιμετωπίσει τον Τζέιμς Ντάκγουορθ (Νο.73) στα προημιτελικά του τουρνουά ATP 250 στο Αλμάτι του Καζακστάν.

Ο αγώνας του Έλληνα τενίστα θα διεξαχθεί την Παρασκευή (23/10), αμέσως μετά το τέλος του ματς Μπασιλασβίλι-Μαναρινό και δεν αναμένεται να αρχίσει πριν από τις 11:00.

Oι Τσιτσιπάς και Ντάκγουορθ έχουν συναντηθεί μία φορά στο παρελθόν, με τον πρώτο να επικρατεί με 6-3, 6-4 στο τουρνουά της Ουάσινγκτον το 2018.

sport-fm.gr