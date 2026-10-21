Πήρε... εκδίκηση για τον Σακελλαρίδη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Almaty Open ο Τσιτσιπάς!

Πήρε... εκδίκηση για τον Στέφανο Σακελλαρίδη και μαζί την πρόκριση για τα προημιτελικά του Almaty Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με εντυπωσιακό τρόπο 2-0 σετ (6-1, 6-2) του Μικαΐλ Κουκούσκιν σε μόλις 62 λεπτά αγώνα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τρίτο γύρο του ATP 250 τουρνουά.

Παίζοντας σε υψηλό τέμπο και με τρομερή ένταση και συνέπεια στα χτυπήματά του, ο Στέφανος έφτασε οκτώ φορές σε break, ολοκληρώνοντας τα τέσσερα από αυτά στο σερβίς του Καζάκου αντίπαλού του, ο οποίος και είχε αποκλείσει στον προηγούμενο γύρο τον Σακελλαρίδη.

Πλέον, ο Τσιτσιπάς,, που είδε το όνομά του να ανεβαίνει κατά τέσσερις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον να βρίσκεται στο Νο.35, θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον 34χρονο Αυστραλό, Τζέιμς Ντάκουορθ, Νο. 73 του κόσμου.

sport-fm.gr