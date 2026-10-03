H Σβιτολίνα στον δρόμο της Σάκκαρη για μία θέση στις «16» του Πεκίνου

Η 32χρονη Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα (Νο7 στο κόσμο) θα είναι η επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη (Νο 33) στο China Open τη Δευτέρα (05/10), διεκδικώντας μια θέση στη φάση των «16» του WTA 1000 του Πεκίνου.

Για να προκριθεί η Σβιτολίνα χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή στον αγώνα της με την Κατερίνα Σινιάκοβα (Νο 55) από την Τσεχία, επικρατώντας με 2-1 σετ (1-6, 6-4, 6-2).

Θα είναι η 6η φορά που θα συναντηθούνη, με τη Σβιτολίνα να έχει μια νίκη περισσότερη (3-2).

Έχουν περάσει βέβαια έξι χρόνια από την τελευταία νίκη της Σάκκαρη, το 2020 στην Οστράβα. Από τότε αναμετρήθηκαν μόλις δύο φορές, με νικήτρια τη Σβιτολίνα. Πρώτα το 2021 στους Ολυμπιακούς στο Τόκιο και το 2025 στη Μαδρίτη.