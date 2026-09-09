Έκλεισε 11άδα!
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι μεταγραφές του Απόλλωνα
Μια ενδεκάδα μεταγραφών έχει ολοκληρώσει ο Μάκης Παπαϊωάννου στον Απόλλωνα μετά τις δύο (Ούτμαν και Τσίμα) που έκλεισαν κατά την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου.
Αυτό δεν σημαίνει πως ο Ερνάν Λοσάδα θα έχει 11 νέα πρόσωπα στο ρόστερ καθώς ένας από τους... νέους, ο Ανδρέας Αθανασίου, έχει παραχωρηθεί με δανεισμό στην Ένωση Νέων Ύψωνα.
Οι 11 μεταγραφές του Απόλλωνα:
- Λεωνίδας Κονομής
- Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης
- Άγγελος Ανδρέου
- Κόνορ Γκόλντσον
- Ανδρέας Αθανασίου
- Άλεν Όζμπολτ
- Εμάνουελ Αϊβού
- Ίκεϊ Ούγκμπο
- Τζόελ Ασόρο
- Μουμπάρακ Ούτμαν
- Αουγκουστίνε Τσίμα