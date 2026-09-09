Έκλεισε 11άδα!

Μια ενδεκάδα μεταγραφών έχει ολοκληρώσει ο Μάκης Παπαϊωάννου στον Απόλλωνα μετά τις δύο (Ούτμαν και Τσίμα) που έκλεισαν κατά την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Αυτό δεν σημαίνει πως ο Ερνάν Λοσάδα θα έχει 11 νέα πρόσωπα στο ρόστερ καθώς ένας από τους... νέους, ο Ανδρέας Αθανασίου, έχει παραχωρηθεί με δανεισμό στην Ένωση Νέων Ύψωνα.

Οι 11 μεταγραφές του Απόλλωνα: