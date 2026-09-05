Ο Τσιτσιπάς συνεχίζει την... αναρρίχηση στο ATP ranking!

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (05/09) ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στην εκπληκτική του πορεία στο US Open, με τον Έλληνα τενίστα να επικρατεί με 3-1 σετ του Λεχέτσκα και να πανηγυρίζει την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του!

Ο 28χρονος πρωταθλητής που στο εν λόγω τουρνουά θυμίζει τον παλιό καλό του εαυτό, καλείται πλέον να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αμερικανού, Μπεν Σέλτον (Νο.9 του κόσμου) ώστε να βρεθεί στην κορυφαία οκτάδα της διοργάνωσης!

Με την αποψινή του νίκη, ο Τσιτσιπάς είδε το όνομά του να συνεχίζει την... αναρρίχησή του στο ranking του ATP, κερδίζοντας μερικές ακόμα θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Πλέον, βρίσκεται στο Νο. 43 του κόσμου και με πιθανή πρόκριση στα προημιτελικά μπορεί να «εκτοξευτεί» ακόμα περισσότερο, και ενώ ξεκίνησε το US Open από την 53η θέση του ranking.

sport-fm.gr