Στιγμές αγωνίας για Καρέτσα - Η μητέρα του πήγε μαζί του στο νοσοκομείο μετά την κατάρρευσή του

Με φορείο αποχώρησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας από το «Signal Iduna Park» στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Λίγη ώρα αργότερα, η γερμανική ομάδα γνωστοποίησε πως ο διεθνής άσος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το παιχνίδι λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων, προσθέτοντας πως, δεδομένων των συνθηκών, η κατάστασή του είναι καλή.

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, Λαρς Ρίκεν από την πλευρά του, περιέγραψε το επεισόδιο ως κάτι που συνέβη εντελώς ξαφνικά, λέγοντας:

«Ο Καρέτσας αντιμετώπιζε προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος. Δεν υπήρχε προηγούμενη ένδειξη για κάτι τέτοιο. Πήγε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε εικασίες σε αυτό το στάδιο. Παρ' όλα αυτά, φυσικά και μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη. Ήταν ένα πραγματικά δύσκολο παιχνίδι. Μας αφήνει ένα πολύ καλό συναίσθημα το γεγονός ότι ξεκινάμε έτσι τη σεζόν στο Champions League.Ήταν πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι οι παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή τα έδωσαν όλα. Ο Νουανέρι έκανε καλό παιχνίδι. Ο Τζομπ για ακόμη μία φορά έβαλε τάξη στη μεσαία γραμμή και ο Φάμπιο Σίλβα έκανε τη διαφορά. Πρέπει να συγχαρώ την ομάδα, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο όταν βλέπεις έναν συμπαίκτη σου να αποχωρεί με φορείο και δεν γνωρίζεις ακριβώς τι του έχει συμβεί».

Lars Ricken:



"Karetsas had been experiencing circulatory problems. There had been no prior indication of this. He went to hospital for further tests. It would be irresponsible to speculate at this stage. Nevertheless, we can of course be delighted with the win. It was a real… — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 8, 2026

Από την πλευρά του, ο Όλε Μπουκ, πρόσθεσε: «Βγήκα μαζί του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήταν άμεσα σε θέση να μιλήσει», είπε, προσθέτοντας ότι όλοι στην ομάδα ελπίζουν να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό. Περιμένουμε. Φυσικά, αυτό επισκιάζει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεσή μας», δήλωσε.

Οπως ανέφερε η «BILD», λίγο πριν τις 22:00, ώρα Γερμανίας, ασθενοφόρο παρέλαβε τον Καρέτσα για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο και μαζί του επιβιβάστηκε και η μητέρα του 18χρονου μεσοεπιθετικού, που έβλεπε τον αγώνα από τα VIP.

Όταν ο Καρέτσας κατέρρευσε, το σοκ ήταν εμφανές στα πρόσωπα όλων. Ο προπονητής των Βεστφαλών, Νίκο Κόβατς, θυμήθηκε ένα μάθημα πρώτων βοηθειών: «Παρακολούθησα ένα μάθημα πρώτων βοηθειών είτε στην αρχή αυτής της σεζόν είτε στο τέλος της περασμένης. Είδα μερικά βίντεο και όταν είδα αυτό, ήταν αρκετά παρόμοιο. Γι' αυτό ήμουν λίγο...».Ο προπονητής της Ντόρτμουντ έμεινε χωρίς λόγια και έδειχνε απογοητευμένος. Στη συνέχεια, όμως, ανέκτησε την ψυχραιμία του. «Ναι, αλλά όταν συνήλθε ξανά, όλα έδειχναν να είναι εντάξει».

Στη συνέχεια, ο Κόβατς απέφυγε ωστόσο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε εκτίμηση. Επρόκειτο για προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος, ενώ για οτιδήποτε περισσότερο θα πρέπει να περιμένουμε.

Konstantinos Karetsas tuvo que salir de cambio, el griego del #BorussiaDortmund presento problemas circulatorios en jornada de #ChampionsLeague, así lo informó el club.



El Black Yellow afirmó que el jugador se encuentra bien y realizará más pruebas médicas.… — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) September 8, 2026

athletiko.gr