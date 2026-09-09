Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

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Με ένα μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι συνεχίζεται η League Phase του Champions League για Λίβερπουλ και Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίες αναμετρώνται απόψε στις 22:00 στο Άνφιλντ, για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν από νωρίς στα βαθιά, με τη Λίβερπουλ να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και την Ατλέτικο να αναζητεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην Αγγλία. Οι δύο αντίπαλοι γνωρίζονται καλά από τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συναντήσεις τους, με τη Λίβερπουλ να μετρά τρεις νίκες, την Ατλέτικο δύο και δύο παιχνίδια να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για τη μεγάλη αναμέτρηση, με τη νίκη της Λίβερπουλ να δίνεται στο 1.70. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 4.00, ενώ το διπλό της Ατλέτικο Μαδρίτης ανεβαίνει στα 4.80.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές αγορές. Το ενδεχόμενο να χτυπήσει η μπάλα τουλάχιστον μία φορά στο δοκάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα δίνεται στο 1.90, ενώ το να μη σημειωθεί δοκάρι προσφέρεται στο 1.85.

Για όσους περιμένουν περισσότερες προσπάθειες να σταματήσουν στο δοκάρι, το Over 1.5 δοκάρια αποτιμάται στα 4.00, ενώ το Under 1.5 δίνεται στο 1.15.

Επιλογές υπάρχουν και για το αν θα καταλογιστεί πέναλτι στην αναμέτρηση. Το «Ναι» προσφέρεται στα 3.10, ενώ το «Όχι» δίνεται στο 1.34.

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