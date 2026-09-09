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Το μοναδικό ρεκόρ του Ίσκο στο Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ίσκο έγραψε ιστορία στο Champions League, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που αγωνίζεται στη διοργάνωση με πέντε διαφορετικές ομάδες από την ίδια χώρα.

Ο Ίσκο έγραψε ιστορία στο Champions League, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με πέντε διαφορετικές ομάδες από την ίδια χώρα.

Ο 34χρονος Ισπανός έφτασε σε αυτό το ξεχωριστό επίτευγμα με τη συμμετοχή του στη νίκη της Μπέτις επί της Λιλ με 3-2 στη Γαλλία, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης για τη σεζόν 2026/27. Έτσι, πρόσθεσε την Μπέτις στη λίστα των ισπανικών συλλόγων με τους οποίους έχει αγωνιστεί στο Champions League, μετά τις Βαλένθια, Μάλαγα, Ρεάλ Μαδρίτης και Σεβίλλη.

Μέχρι σήμερα κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν είχε φτάσει τις πέντε διαφορετικές ομάδες από μία χώρα στη διοργάνωση. Στις τέσσερις είχαν σταματήσει οι Ερνάν Κρέσπο, Στεφάν Νταλμά, Χατέμ Μπεν Αρφά, Μπουράκ Γιλμάζ και Ραχίμ Στέρλινγκ.

Η πρώτη παρουσία του Ίσκο στο Champions League είχε έρθει πριν από 16 χρόνια, όταν σε ηλικία 18 ετών αγωνίστηκε με τη φανέλα της Βαλένθια. Ακολούθησε η εντυπωσιακή πορεία του με τη Μάλαγα τη σεζόν 2012/13, όταν η ισπανική ομάδα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, με τον ίδιο να πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές σεζόν της καριέρας του.

Οι εμφανίσεις του εκείνη την περίοδο, σε συνδυασμό με την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ21, άνοιξαν τον δρόμο για τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τους «μερένγκες» έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του, κατακτώντας συνολικά πέντε Champions League, το 2014, το 2016, το 2017, το 2018 και το 2022.

Αργότερα πέρασε και από τη Σεβίλλη, με την οποία κατέγραψε έξι συμμετοχές στη διοργάνωση, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Μπέτις. Με τη φανέλα των Ανδαλουσιάνων επέστρεψε πλέον και στο Champions League, φτάνοντας συνολικά τις 79 συμμετοχές, με 10 γκολ και 13 ασίστ.

Η ιστορική βραδιά συνοδεύτηκε και από ένα σπουδαίο «διπλό» για την Μπέτις. Η Λιλ προηγήθηκε δύο φορές στο «Πιέρ Μορουά», όμως η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι βρήκε τις απαντήσεις και ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή ανατροπή.

Οι Γάλλοι άνοιξαν το σκορ στο 12ο λεπτό, με τον Μπάρτρα να ισοφαρίζει στο 33', πριν η Λιλ πάρει ξανά το προβάδισμα τρία λεπτά αργότερα. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, οι Ανδαλουσιάνοι άλλαξαν την εικόνα του αγώνα. Ο Μπάρτρα έκανε το 2-2 στο 49', έπειτα από ασίστ του Ίσκο, και λίγο αργότερα ο Τρόι Πάροτ ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 3-2.

Η Λιλ έμεινε και με δέκα παίκτες στο 56ο λεπτό, με την Μπέτις να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και να φεύγει από τη Γαλλία με ένα σημαντικό τρίποντο.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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