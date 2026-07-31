Τέταρτη θέση για την Εθνική Ομάδα Αγοριών U12

Με παρουσία στα ημιτελικά στη Zone B ολοκλήρωσε την παρουσία της η Εθνική Ομάδα Αγοριών U12 της Κύπρου στα προκριματικά των 2026 Tennis Europe Summer Cups by Dunlop, τα οποία διεξήχθησαν από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου στη Dijon της Γαλλίας.

Την κυπριακή ομάδα αποτέλεσαν οι Ανδρέας Λεοντής, Ανδρέας Γρηγορίου και Στέφανος Αντωνίου, με συνοδό προπονητή τον Άρη Πισσαδάκη.

Η Κύπρος συμμετείχε στη Zone B, μαζί με τις εθνικές ομάδες του Βελγίου, της Εσθονίας, της Γαλλίας, του Ισραήλ, της Σουηδίας, της Μάλτας, του Μονακό και της Ελβετίας.

Στον Α' Όμιλο (Group A) αντιμετώπισε τις ομάδες της Γαλλίας, της Μάλτας και της Ελβετίας, καταγράφοντας δύο νίκες και μία ήττα, επίδοση που της χάρισε τη 2η θέση του ομίλου και την πρόκριση στον αγώνα προκρισης για την τελική φάση των 8 καλύτερων ομάδων της Ευρώπης.

Στον αγώνα πρόκρισης η κυπριακή ομάδα αντιμετώπισε τη Σουηδία, γνωρίζοντας την ήττα στις λεπτομέρειες, Ο Ανδρέας Γρηγορίου ηττήθηκε στο πρώτο αγώνα με 2-0, ακολούθησε η ισοφάριση από του Ανδρεά Λεοντή με 2-1 σετ απέναντι στο νούμερο 1 της Σουηδίας και η ήττα με 2-0 στο καθοριστικό διπλό, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση για την ομάδα μας στην 3η θέση της Zone B. Πορεία που αποδεικνύει ότι άυτή η ομαδα έχει μέλλον και δίκαια συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, αφού τον Φεβρουάριο κατέκτησε την 2η θέση στην τελική φάση των Winter Cups.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ομάδας μας

Group A

Κύπρος – Γαλλία 1-2

Ανδρέας Γρηγορίου – Jules Haenel 0-2 (3-6, 3-6)

Ανδρέας Λεοντής – Mateo Barachet 0-2 (0-6, 3-6)

Ανδρέας Γρηγορίου / Ανδρέας Λεοντής – Jules Haenel / Edgar Margoline 2-1 (6-7(3), 6-2, 10-8)

Κύπρος – Μάλτα 3-0

Ανδρέας Γρηγορίου – James Xuereb 2-0 (6-0, 6-0)

Ανδρέας Λεοντής – George Spiteri Willetts 2-0 (6-3, 6-1)

Στέφανος Αντωνίου / Ανδρέας Λεοντής – Luke Kuijt / James Xuereb 2-0 (6-3, 6-3)

Κύπρος – Ελβετία 2-1

Ανδρέας Γρηγορίου – Simon Gilles 2-0 (6-3, 6-4)

Ανδρέας Λεοντής – Geza Graf 2-0 (7-6(4), 6-3)

Στέφανος Αντωνίου / Ανδρέας Γρηγορίου – Timothée Brunisholz / Simeon Gilles 1-2 (7-5, 3-6, 7-10)

Αγώνας κατάταξης (Θέσεις 3-4)

Κύπρος – Σουηδία 1-2

Ανδρέας Γρηγορίου – Noah Hanna 0-2 (4-6, 4-6)

Ανδρέας Λεοντής – Zein Barghouth 2-1 (2-6, 6-2, 6-2)

Ανδρέας Γρηγορίου / Ανδρέας Λεοντής – Zein Barghouth / Noah Hanna 0-2 (5-7, 6-7(7))

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου συγχαίρει θερμά τους αθλητές και τον συνοδό προπονητή Άρη Πισσαδάκη για την αξιόλογη παρουσία τους στη διοργάνωση. Η αγωνιστικότητα, η συνέπεια και η προσπάθεια που κατέβαλαν απέναντι σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες επιβεβαιώνουν τη συνεχή πρόοδο της κυπριακής αντισφαίρισης στις αναπτυξιακές ηλικίες και δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον.