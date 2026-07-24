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Επανεκλέγηκε ο Δημήτρης Λεοντής στην προεδρία της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου

ΓΗΠΕΔΟ

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Επανεκλέγηκε ο Δημήτρης Λεοντής στην προεδρία της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και ανανέωσε την εμπιστοσύνη της στη σημερινή διοίκηση για την περίοδο 2026-2029.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ) πραγματοποίησε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, παρουσία των μελών της.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης εξετάστηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο Δημήτρη Λεοντή, ο οικονομικός απολογισμός και οι ελεγμένοι λογαριασμοί για το 2025, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο διορισμός ελεγκτών για το 2026, ο διορισμός της Δικαστικής Επιτροπής και η εκλογή της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2026-2029, καθώς και άλλα θέματα σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

Ανανέωση εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το 2029

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου 2026-2029. Οι υφιστάμενοι αξιωματούχοι επανεκλέγηκαν χωρίς ανθυποψηφιότητα, με τον Δημήτρη Λεοντή να συνεχίζει στην Προεδρία της ΟΑΚ. Παράλληλα, επανεκλέγηκαν ο Ροδίων Παναγιώτου ως Αντιπρόεδρος, ο Παντελής Νέος ως Γενικός Γραμματέας, ο Γιώργος Κούντας ως Ταμίας και η Ευαγγελία Παναγίδου ως Βοηθός Γενικός Γραμματέας.

Στον απολογισμό του, ο Πρόεδρος της ΟΑΚ χαρακτήρισε την ολοκληρωμένη τριετία ως μια περίοδο σημαντικής προόδου για την Ομοσπονδία, υπογραμμίζοντας ότι παραδίδεται μια ισχυρότερη, πιο οργανωμένη και πιο εξωστρεφής Ομοσπονδία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ιστορικές αγωνιστικές επιτυχίες των εθνικών ομάδων, στην ένταξη του padel στην ΟΑΚ και στη διεθνή αναγνώριση του αθλήματος μέσω της FIP, στην προσέλκυση της μεγαλύτερης χορηγικής συμφωνίας στην ιστορία της Ομοσπονδίας, καθώς και στην αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Τένις με έργα που ξεπέρασαν τις €280.000.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο 2025, ο κ. Λεοντής στάθηκε στις επιτυχίες των εθνικών ομάδων Davis Cup και Billie Jean King Cup, στις διακρίσεις των Κύπριων αθλητών σε διεθνές επίπεδο, στη δημιουργία των πρώτων εθνικών ομάδων padel, στη διοργάνωση αριθμού-ρεκόρ διεθνών τουρνουά τένις και padel στην Κύπρο, καθώς και στις δράσεις ανάπτυξης στους τομείς της προπονητικής, της διαιτησίας και της χρηστής διοίκησης.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις επιτροπές, το προσωπικό, τους προπονητές, τους αθλητές, τους χορηγούς και όλους τους συνεργάτες της ΟΑΚ για τη συμβολή τους στην πρόοδο της Ομοσπονδίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η νέα διοικητική περίοδος θα αποτελέσει συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας του κυπριακού τένις, padel και beach tennis.

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