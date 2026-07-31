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Στα… σχοινιά ο Ινφαντίνο - Παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος ο πρώτος σύμβουλός του!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στα… σχοινιά ο Ινφαντίνο - Παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος ο πρώτος σύμβουλός του!

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού

Κάθε ώρα που περνά ο Τζιάνι Ινφαντίνο βλέπει την κατάσταση να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για τον ίδιο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού ο Κάρλος Κορδέιρο, ο επικεφαλής των συμβούλων του προέδρου της FIFA, και το «δεξί του χέρι» στην Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε γνωστή την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφάσεις του Ινφαντίνο γενικότερα και φυσικά για την τελευταία σε ό,τι έχει να κάνει με το Παγκοσμιο Κύπελλου που έχει ξεσηκώσει μεγάλες αντιδράσεις παγκοσμίως.

«Ως ο κύριος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ταχθώ στο πλευρό της FIFA που αποφάσισε να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ», ήταν τα πρώτα του λόγια, με τον Κορδέιρο όμως να γίνεται ακόμη πιο αυστηρός απέναντι στον Ινφαντίνο.

«Ας το πω καθαρά… Δεν είχα καμία απολύτως ανάμιξη στην πρόταση αυτή και τάχθηκα απέναντί της με κάθε δύναμη. Είναι ένα κακό deal για τα μέλη της FIFA, για το ποδόσφαιρο και κακό για το μέλλον του αθλήματος», κατέληξε.

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