ΑΕΚ για Φίλιπ Κόστιτς!

Πληροφορίες από την Ολλανδία φέρνουν τον Φίλιπ Κόστιτς στο προσκήνιο για την ΑΕΚ, με τον 33χρονο Σέρβο να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Ο έμπειρος αριστερός μπακ έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και βρίσκεται μπροστά σε ένα κομβικό σταυροδρόμι, καθώς η Αϊντχόφεν του έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, όμως η απάντησή του καθυστερεί -κάτι που φαίνεται να συνδέεται άμεσα με το ενδιαφέρον της ΑΕΚ και το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς!

Ο Κόστιτς αποτελεί προφίλ που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Σέρβου τεχνικού. Στο μοντέλο παιχνιδιού του Νίκολιτς, ο αριστερός μπακ λειτουργεί ως εξτρέμ: Δίνει πλάτος, ανεβαίνει συνεχώς, συμμετέχει στη δημιουργία και καλύπτει ολόκληρη την πλευρά. Με την εμπειρία του στα μεγάλα πρωταθλήματα και την ποιότητα στις μεταβιβάσεις και στα χτυπήματα της μπάλας, ο Κόστιτς θεωρείται παίκτης που μπορεί να ανεβάσει άμεσα την επιθετική παραγωγή της ΑΕΚ.

Η καριέρα του Σέρβου είναι γεμάτη παραστάσεις υψηλού επιπέδου. Έχει αγωνιστεί σε Bundesliga και Serie A, έχει γεμάτες χρονιές με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, έχει κατακτήσει το Europa League και έχει σταθερή παρουσία σε Champions League και Europa League.

Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ συνδέεται και με το σερβικό «connection» που έχει δημιουργηθεί στο ρόστερ, καθώς ο Κόστιτς διατηρεί στενή σχέση με τον Λούκα Γιόβιτς, ενώ γνωρίζει καλά τον τρόπο δουλειάς του Νίκολιτς. Αυτός είναι και ο λόγος που, σύμφωνα με τις πηγές από την Ολλανδία, ο παίκτης δεν έχει απαντήσει ακόμη στην PSV, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει πλήρως η προοπτική της Ένωσης.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες, με την υπόθεση να οδεύει προς οριστική κατάληξη εντός της ημέρας -είτε θετική είτε αρνητική.