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Άλμα 34 θέσεων για τον Τσιτσιπά μετά τον τίτλο στην Ελβετία

ΓΗΠΕΔΟ

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Άλμα 34 θέσεων για τον Τσιτσιπά μετά τον τίτλο στην Ελβετία

Επιστρέφει... δυναμικά και βλέπει ψηλά!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησε την καθοδική πορεία του και έκανε άλμα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 34 θέσεων και βρίσκεται πλέον στο Νο 51 του κόσμου με 980 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP). Με την πορεία του μέχρι τον τρόπαιο του Γκστάαντ επέστρεψε στο Top 55 για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Απρίλιο.

Κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι έτσι θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει απευθείας στα κυρίως ταμπλό μεγάλων τουρνουά, χωρίς να πρέπει να δώσει προκριματικά. Ο 27χρονος πρωταθλητής βγήκε από το Top 10 τον Απρίλιο του 2025 και έκτοτε είχε μια συνεχή πτωτική πορεία, φτάνοντας μέχρι και το Νο 88 του κόσμου. Να σημειωθεί πως από τον Μάρτιο του 2019 μέχρι το Φεβρουάριο του 2024 ήταν συνεχώς στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Στο μεταξύ ο Στέφανος Σακελλαρίδης κατέβηκε ένα σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στο Νο 148 του κόσμου, με 404 βαθμούς, παραμένοντας πάντως για έκτη εβδομάδα στην καριέρα του μέσα στο Top 150 του κόσμου. Στην κορυφή παραμένει πάντα ο Γιάνικ Σίνερ, ενώ ο Αλεξάντερ Σβέρεφ παραμένει δεύτερος αφήνοντας για δεύτερη εβδομάδα τον Κάρλος Αλκαράθ στην τρίτη θέση.

Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.450 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 8.480

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.160

4. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.740

5. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.110

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.770

7. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.760

8. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.670 

9. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.460

10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.365...

51. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 980...

148. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 404

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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