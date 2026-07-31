Πήδηξε... στον τελικό η Φιλίππα Φωτοπούλου

Στον αυριανό (01/08) τελικό του μήκους στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης προκρίθηκε η Φιλίππα Φωτοπούλου.

Η Κύπρια αθλήτρια προκρίθηκε με την 7η καλύτερη επίδοση, πηδώντας στα 6.56μ.

Η Φιλίππα συμμετείχε στο α' γκρουπ, όπου ήταν πίσωα από τις αγγλίδες Jazmin Sawyers και Lucy Hadaway που ήταν οι μοναδικές που ξεπέρασαν το 6.70 που έδινε απευθείας πρόκριση.

Ο τελικός του Σαββάτου είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 19.10 το βράδυ.