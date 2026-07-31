Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα

Ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις ζεστά ενδιαφερόμενες ομάδες για τον Ναγιάρ Τικνιζιάν.

Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα, με 31 εμφανίσεις με τη φανέλα με το εθνόσημο της Αρμενίας, που μάλιστα ψηφίστηκε στην καλύτερη 11άδα της περασμένης σεζόν στο πρωτάθλημα Σερβίας, είχε ακουστεί και στις αρχές του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό.

Ο Τικνιζιάν έχει αγωνιστεί στη Ρωσία σε Λοκομοτίβ και την ΤΣΣΚΑ, ενώ πέρυσι ήταν βασικός με τον Ερυθρό Αστέρα, τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπου συμμετείχε η σερβική ομάδα.

sport-fm.gr