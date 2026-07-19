Η Σάκκαρη πάλεψε, αλλά η Κρεϊτσίκοβα σήκωσε το τρόπαιο στην Αθήνα

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με τον ιδανικό τρόπο την εξαιρετική της πορεία στο Athens Open, γνωρίζοντας την ήττα από την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα με 7-6(5), 6-3 στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα τενίστρια μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι, κυριαρχώντας με το σερβίς της και παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα 4-1 στο πρώτο σετ, δείχνοντας ικανή να επιβάλει τον ρυθμό της.

Η Τσέχα, όμως, ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της, μείωσε τα αβίαστα λάθη και επέστρεψε στο σετ, οδηγώντας το σε tie-break. Εκεί η Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία και με 7-5 κατέκτησε το πρώτο σετ, παρά την προσπάθεια της Σάκκαρη να επιστρέψει από το 5-3.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη βρήκε ξανά λύσεις, έκανε break για το 2-1 και έδειξε ότι μπορούσε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του τίτλου. Η Κρεϊτσίκοβα, ωστόσο, απάντησε άμεσα, πήρε πίσω το break και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ελληνίδας για να προηγηθεί 4-3.

Στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα η Τσέχα πέτυχε νέο break, παίρνοντας το δικαίωμα να σερβίρει για τον τίτλο, το οποίο δεν άφησε να πάει χαμένο, ολοκληρώνοντας τη νίκη της σε δύο σετ.

Παρά την ήττα, η Σάκκαρη ολοκλήρωσε μία ιδιαίτερα ενθαρρυντική εβδομάδα, καθώς επέστρεψε σε τελικό WTA μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, δείχνοντας πως βρίσκεται ξανά σε ανοδική πορεία ενόψει της συνέχειας της σεζόν.