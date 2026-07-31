Και εμπειρία και... νεολαία

Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Φίλιπ Τζούρισιτς. Ο Σέρβος είναι η έβδομη προσθήκη των γαλαζοκιτρίνων ενόψει της νέας σεζόν και αποτελεί πλέον τον δεύτερο μεγαλύτερο σε ηλικία ποδοσφαιριστή που θα είναι στον Αρχάγγελο, μετά τον 36χρονο Βιντ Μπέλετς.

Συγκεκριμένα, ο Τζούρισιτς βρίσκεται στο 34ο έτος της ηλικίας του. Άλλοι δυο νεοφερμένοι, οι Φραμπρίτσιο Πεντρόζο και Άνχελ Γκαρσία, είναι 33 ετών, όσο και οι αρχηγοί της ομάδας, Πιέρος Σωτηρίου και Κωνσταντίνος Λαΐφης. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι καινούργιοι δεν συμπλήρωσαν την τρίτη δεκαετία της ζωής τους. Ο Ζοάν Σάστρε είναι κοντά, καθώς είναι 29 ετών, ενώ οι Δημήτρης Λημνιός και Γιώργος Αγγελόπουλος είναι 28 και 22 αντίστοιχα. Ο μικρότερος φυσικά είναι ο Γκουστάβο Μαντούκα που τον περασμένο Ιούνιο ενηλικιώθηκε, κλείνοντας το 18ο έτος του.

Στο μεταξύ, σήμερα, στις 20:00, το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου θα δώσει το δεύτερο φιλικό στην Ολλανδία όπου πραγματοποιεί το βασικό μέρος της προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας τη Φορτούνα Σιτάρντ.