Παραχώρησε Βίτορ Μιρ ο ΑΠΟΕΛ

Στον Ηρακλή παραχώρησε τον Βίτορ Μιρ ο ΑΠΟΕΛ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των γαλαζοκιτρίνων. Ο 22χρονος κατέγραψε με την ομάδα της πρωτεύουσας 31 συμμετοχές.

Αναλυτικά: «Συμφωνία δανεισμού του Vitor Meer στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή Vitor Meer.

Ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Ευχόμαστε στον Vitor κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης».