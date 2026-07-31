Το μέταλλο και η πίστη του Σα Πίντο

Πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια κάναμε αναφορά στο πόσο σημαντικό είναι για την Πάφο να αποκτήσει μέταλλο μεγάλης ομάδας.

Αυτό έγινε και είναι σε τέτοιες στιγμές που μία μεγάλη ομάδα απολαμβάνει τους καρπούς αυτής της κατάστασης. Όπως η ανατροπή - πρόκριση κόντρα στην Χάιντουκ Σπλιτ.

Η Πάφος έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως ήταν η καλύτερη ομάδα του ζευγαριού και η καλύτερη ομάδα προκρίθηκε.

Βεβαίως δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην πίστη του προπονητή της, ο οποίος πριν το παιχνίδι δήλωσε πως ο κόσμος πρέπει να πιστέψει κι αυτός πως μπορεί η ομάδα να κάνει την ανατροπή.

Άσχετα με το πόσοι τελικά το πίστεψαν, σημασία έχει πως αυτός που έχει την ευθύνη για να συμβεί αυτό και το πίστεψε και το έκανε.

ΨΑΛ