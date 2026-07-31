ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι δέχθηκε τον σοκαριστικό αποκλεισμό η Ντιναμό Τιφλίδας του Κετσπάγια

Βραδιά βγαλμένη από τον χειρότερο της εφιάλτη ήταν η ψεσινή για τη Ντιναμό Τιφλίδας.

Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια δέχθηκε ντροπιαστική ήττα με 7-2 (!) από τη Ζαλγκίρις η οποία ανέτρεψε το 3-0 του πρώτου αγώνα και πήρε το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό του Conference League. Με αυτό τον τρόπο, η ομάδα του Γεωργιανού τεχνικού έμεινε εκτός Ευρώπης με τον χειρότερο τρόπο.

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