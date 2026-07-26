O Τσιτσιπάς ξεκινά με τον Ντε Μινόρ στην Ουάσινγκτον

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του στο 500άρι τουρνουά στην Ουάσινγκτον, με το κυρίως ταμπλό να ξεκινά τη Δευτέρα (27/6).

Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο τον Άλεξ ντε Μινόρ, που είναι και Νο.1 στο ταμπλό.

Ο Τσιτσιπάς, που έλαβε wild card για να συμμετάσχει στο τουρνουά, μετρά 12 νίκες σε 13 παιχνίδια απέναντι στον Αυστραλό, με τελευταία τη φετινή στο Masters του Μαϊάμι με 6-3, 7-6(3).

Ο νικητής στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει παίκτη από τα προκριματικά, στους πιθανούς αντιπάλους στα προημιτελικά βρίσκονται οι Τόμας Ετσεβερί, Μπράντον Νακασίμα και Γιάκουμπ Μένσικ, ενώ στα ημιτελικά υπάρχει πιθανή διασταύρωση με τους Τέιλορ Φριτζ και Λέρνερ Τιέν.

Στα κάτω μέρος του ταμπλό και Νο.2 είναι ο Μπεν Σέλτον, ενώ υπάρχουν επίσης οι Λορέντσο Μουζέτι, που παίζει με τον Ματέο Αρνάλντι και ο Φράνσις Τιάφο.

gazzetta.gr