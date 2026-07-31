ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόλλων: Όλες οι πληροφορίες για το ταξίδι στη Νορβηγία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απόλλων: Όλες οι πληροφορίες για το ταξίδι στη Νορβηγία

Ανακοίνωση από τον Απόλλωνα - Όλες οι πληροφορίες για την εκδρομή στη Νορβηγία

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο Kalogeropoulos Travel Smart Ltd διοργανώνει επίσημη επιχορηγημένη εκδρομή για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με αντίπαλο τη Μπραν, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα του Γ’ Προκριματικού Γύρου του UEFA Conference League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (05/08, 19:00) στο στάδιο Brann Stadion.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι το Σάββατο 1 Αυγούστου, στις 17:00, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση ka************@cy*****.cy.

Στο email θα πρέπει να αναγράφονται:

Ονοματεπώνυμο

 

Αριθμός ταυτότητας

 

Αριθμός τηλεφώνου

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τις διαθέσιμες θέσεις, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας κατηγορίας VIP και ακολούθως βάσει του προγράμματος ανταμοιβής Apollon Rewards.

Η εκδρομή θα είναι με την επίσημη αποστολή της ομάδας και θα περιλαμβάνει τ’ ακόλουθα:

Πτήσεις:

  • Λάρνακα – Μπέργκεν: Δευτέρα 3 Αυγούστου, 18:50
  • Μπέργκεν – Λάρνακα: Τετάρτη 5 Αυγούστου, 23:30

Το πακέτο περιλαμβάνει:

  • Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Μπέργκεν – Λάρνακα
  • Μεταφορές αεροδρόμιο – ξενοδοχείο
  • Δύο διανυκτερεύσεις με πρόγευμα στο Scandic Ørnen
  • Μεταφορά προς και από το γήπεδο
  • Μεταφορά από το γήπεδο στο αεροδρόμιο
  • Εξασφαλισμένο εισιτήριο αγώνα
  • Φόρους αεροδρομίων

Δεν περιλαμβάνονται:

  • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται πιο πάνω.

Επιχορηγημένες τιμές

Scandic Ørnen

  • Δίκλινο: €1.255 ανά άτομο
  • Μονόκλινο: €1.490 ανά άτομο

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τουριστικό γραφείο Kalogeropoulos Travel Smart Ltd και τον κ. Κωνσταντίνο Ορφανίδη στο 99107945.

Το γραφείο θα λειτουργήσει:

  • Παρασκευή 31 Ιουλίου: μέχρι τις 18:00
  • Σάββατο 1 Αυγούστου: 10:00-17:00

Γραφείο Τύπου

 

Απόλλων Λεμεσού

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν κατεβαίνει ο πήχης

ΑΕΛ

|

Category image

Δικαίωση για Μούντρικ: Το CAS «έσβησε» την ποινή του κι επιστρέφει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Αργυρός ο Μπαλαρτζασβίλι, χάλκινος ο Χριστοδουλίδης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διευκολύνει πολύ το «δέσιμο» της άμυνας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αργυρό μετάλλιο για τη Σοφία Ασβεστά στους Κοινοπολιτειακούς!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολυμπιακός: Γιατί έμειναν εκτός οι Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ και οι επιλογές για την κορυφή

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ερυθρόλευκος ενθουσιασμός στο «Αμμόχωστος»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Οριστική συμφωνία Άρσεναλ με Νιούκαστλ για Γκιμαράες στα 90 εκατ. ευρώ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Ο ιστορικός κυπριακός «εμφύλιος» στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

LIVE Streaming το Φορτούνα - ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Ζάζα στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 ο Κινγκς Κάνγκουα

Ελλάδα

|

Category image

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στη Φορτούνα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ένοχη για παραβάσεις οικονομικών κανόνων της FA η Τσέλσι - Η τιμωρία που της επιβλήθηκε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκόλντσον: «Οι μύες εξαφανίστηκαν... επιτέλους έχω την οικογένειά μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη