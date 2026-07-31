Απόλλων: Όλες οι πληροφορίες για το ταξίδι στη Νορβηγία

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο Kalogeropoulos Travel Smart Ltd διοργανώνει επίσημη επιχορηγημένη εκδρομή για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με αντίπαλο τη Μπραν, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα του Γ’ Προκριματικού Γύρου του UEFA Conference League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (05/08, 19:00) στο στάδιο Brann Stadion.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι το Σάββατο 1 Αυγούστου, στις 17:00, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση ka************@cy*****.cy.

Στο email θα πρέπει να αναγράφονται:

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός ταυτότητας

Αριθμός τηλεφώνου

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τις διαθέσιμες θέσεις, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας κατηγορίας VIP και ακολούθως βάσει του προγράμματος ανταμοιβής Apollon Rewards.

Η εκδρομή θα είναι με την επίσημη αποστολή της ομάδας και θα περιλαμβάνει τ’ ακόλουθα:

Πτήσεις:

Λάρνακα – Μπέργκεν: Δευτέρα 3 Αυγούστου, 18:50

Μπέργκεν – Λάρνακα: Τετάρτη 5 Αυγούστου, 23:30

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Μπέργκεν – Λάρνακα

Μεταφορές αεροδρόμιο – ξενοδοχείο

Δύο διανυκτερεύσεις με πρόγευμα στο Scandic Ørnen

Μεταφορά προς και από το γήπεδο

Μεταφορά από το γήπεδο στο αεροδρόμιο

Εξασφαλισμένο εισιτήριο αγώνα

Φόρους αεροδρομίων

Δεν περιλαμβάνονται:

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται πιο πάνω.

Επιχορηγημένες τιμές

Scandic Ørnen

Δίκλινο: €1.255 ανά άτομο

ανά άτομο Μονόκλινο: €1.490 ανά άτομο

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τουριστικό γραφείο Kalogeropoulos Travel Smart Ltd και τον κ. Κωνσταντίνο Ορφανίδη στο 99107945.

Το γραφείο θα λειτουργήσει:

Παρασκευή 31 Ιουλίου: μέχρι τις 18:00

μέχρι τις 18:00 Σάββατο 1 Αυγούστου: 10:00-17:00

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού