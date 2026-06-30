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«Σάρωσε» την Τάουσον η Σάκκαρη και συνεχίζει στο Wimbledon

ΓΗΠΕΔΟ

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«Σάρωσε» την Τάουσον η Σάκκαρη και συνεχίζει στο Wimbledon

Αντίπαλος της στον 2o γύρο θα είναι η Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν.

Εντυπωσιακή εκκίνηση στο Wimbledon έκανε η Μαρία Σάκκαρη.

Η 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβλήθηκε με 6-3, 6-3 της Κλάρα Τάουσον (Δανία, Νο25 στον κόσμο) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του βρετανικού Grand Slam.

Η Σάκκαρη (Νο 43) μπήκε δυναμικά στο πρώτο σετ και με break στο τέταρτο game κατάφερε να το κερδίσει με 6-3 σε μόλις 34 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ κατάφερε να κάνει break στο πέμπτο game και έφτασε άνετα στη νίκη με δεύτερο break, για το 6-3.

Αντίπαλος της Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο θα είναι η Καμίλα Ραχίμοβα (Ουζμπεκιστάν, Νο70) η οποία επικράτησε με 2-1 σετ της Ανχελίνα Καλίνινα (Ουκρανία, Νο66).

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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