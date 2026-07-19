Η νέα γενιά του κυπριακού τένις στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση

Με αισιοδοξία και υψηλές προσδοκίες αναχωρεί η κυπριακή αποστολή για το European Championships U14 της Tennis Europe, τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση αντισφαίρισης στις ηλικίες κάτω των 14 ετών, η οποία θα διεξαχθεί στο Most της Τσεχίας από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου 2026.

Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί από τους Αναστάση Μωσαϊκό, Γιάννη Λεοντή, Αλεξία Στρίκα και Μαργαρίτα Κωνσταντίνου, που θα έχουν ως συνοδό προπονητή τον Φίλιπ Αλκιβιάδη, σε μία διοργάνωση όπου θα συμμετάσχουν οι κορυφαίοι νεαροί αθλητές της Ευρώπης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία των δύο Κυπρίων αθλητών στην κορυφαία δεκαπεντάδα της ευρωπαϊκής κατάταξης. Ο Αναστάσης Μωσαϊκός, ο οποίος βρίσκεται στο Νο10 της Ευρώπης, και ο Γιάννης Λεοντής, που καταλαμβάνει το Νο14, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης και επιβεβαιώνουν την εξαιρετική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη του κυπριακού τένις. Παράλληλα, η Αλεξία Στρίκα με συνεχή ανοδική πορεία βρίσκεται στο Νο60 της ευρωπαϊκής κατάταξης, ενώ η Μαργαρίτα Κωνσταντίνου στο Νο278, συμπληρώνουν μία ανταγωνιστική κυπριακή ομάδα.

Στα φετινά Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα θα αγωνιστούν 80 αθλητές και 78 αθλήτριες από 39 χώρες, στοιχείο που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και το κύρος της διοργάνωσης.

Η ΟΑΚ ευχαριστεί για την στήριξη τον πλατινένιο χορηγό Adtech, τον χορηγό εθνικών ομάδων εφήβων–νεανίδων Potens και τους χορηγούς Allwyn, Wilson, Αγρός, Πετρολίνα, Χαραλαμπίδης-Κρίστης, Joma, καθώς και τον χορηγό επικοινωνίας 24sports/Spor FM.

Παρελθόν με Παγδατή, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ

Τα European Junior Championships αποτελούν τον κορυφαίο θεσμό της Tennis Europe στις αναπτυξιακές ηλικίες. Από το 1976, όταν διοργανώθηκαν για πρώτη φορά, συγκεντρώνουν κάθε χρόνο τους καλύτερους νεαρούς αντισφαιριστές της ηπείρου στις κατηγορίες U14, U16 και U18 και θεωρούνται το σημαντικότερο βήμα πριν από τη μετάβαση στο επαγγελματικό τένις.

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία της διοργάνωσης έχει και η Κύπρος, χάρη στον Μάρκο Παγδατή, ο οποίος αγωνίστηκε σε δύο τελικούς Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Το 2001 ήταν φιναλίστ στα U16 απέναντι στον Γάλλο Jo-Wilfried Tsonga, ενώ το 2003 έφτασε μέχρι τον τελικό των U18, αντιμετωπίζοντας τον Ισπανό Daniel Gimeno.

Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αναδείχθηκαν μερικοί από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου τένις. Ανάμεσα στους πρωταθλητές συναντά κανείς ονόματα όπως οι Ματς Βιλάντερ, Μανουέλα Μαλέεβα, Μαρτίνα Χίνγκις, Στέφανος Τσιτσιπάς (2016), Στέφαν Έντμπεργκ, Μάριν Τσίλιτς, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Σιμόνα Χάλεπ και Κάρλος Αλκαράθ, ενώ στην κατηγορία U14 πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε το 2001 και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Τα τελευταία χρόνια και το ελληνικό τένις έχει γράψει τη δική του επιτυχημένη ιστορία στον θεσμό, με τη Μιχαέλα Λάκη να κατακτά τον τίτλο των U14 το 2019 και τον Ραφαήλ Παγώνη να ανεβαίνει στην κορυφή της Ευρώπης το 2025 στην ίδια κατηγορία.