«Αυτό το τρόπαιο σημαίνει πάρα πολλά για μένα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε ξανά τον εαυτό του και επέστρεψε στις μεγάλες επιτυχίες, πανηγυρίζοντας σήμερα στην Ελβετία τον 13ο τίτλο της καριέρας του στο ATP Tour.

Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Βέλγου, Ραφαέλ Κολινιόν, με 2-1 σετ (6-4, 6-7, 6-3) στον τελικό του Swiss Open στο Γκστάαντ, κατακτώντας το πρώτο του τρόπαιο μετά το τουρνουά του Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο, και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του:

«Είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που κατέκτησα ένα τρόπαιο σαν κι αυτό, οπότε σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Ευχαριστώ τον προπονητή μου, την μητέρα μου, την κοπέλα μου την Κρίστεν και όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου και κάνουν τη διαδικασία καλύτερη και πιο εύκολη, αλλά και όλους εσάς για το απίστευτο καλωσόρισμα και την αγάπη που μού δείξατε όλη την εβδομάδα. Ελπίζω να σας δω ξανά του χρόνου».