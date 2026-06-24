Γουίμπλεντον: Με Τάρβετ ο Σακελλαρίδης για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό

Ο Όλιβερ Τάρβετ είναι το τελευταίο «εμπόδιο» που πρέπει να ξεπεράσει ο Στέφανος Σακελλαρίδης, προκειμένου να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του Γουίμπλεντον. Ο 22χρονος Βρετανός, ο οποίος είναι Νο 349 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε 7-5, 6-2 τον Καναδό Αλεξί Γκαλαρνό (Νο 184 στον κόσμο) στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου για το φημισμένο τουρνουά γκραν σλαμ, ύστερα από αγώνα που κράτησε δύο ώρες και πέντε λεπτά.

Έτσι, ο Τάρβετ πήρε το «εισιτήριο» για τον 3ο -και τελευταίο- προκριματικό γύρο, όπου θα μονομαχήσει με τον 21 ετών Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος είναι Νο 146 στον κόσμο, με «έπαθλο» μια θέση στο κυρίως ταμπλό του Γουίμπλεντον.