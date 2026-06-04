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Η Αντρέεβα «πέταξε» εκτός την Κόστιουκ και έκλεισε θέση στον τελικό του Roland Garros!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Αντρέεβα «πέταξε» εκτός την Κόστιουκ και έκλεισε θέση στον τελικό του Roland Garros!

Η Μίρα Αντρέεβα συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στο Roland Garros, καθώς εξασφάλισε την παρουσία της στον πρώτο Grand Slam τελικό της καριέρας της.

Η 19χρονη Ρωσίδα δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στη Μάρτα Κόστιουκ, επικρατώντας 6-1, 6-3 σε μόλις 76 λεπτά και βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί των 17 διαδοχικών νικών της Ουκρανής.

Με αυτή την πρόκριση, η Αντρέεβα έγινε η νεότερη τενίστρια που φτάνει σε τελικό major μετά την Κόκο Γκοφ στο Roland Garros του 2022, ενώ παράλληλα είναι η τρίτη νεότερη φιναλίστ στο Παρίσι μέσα στον 21ο αιώνα.

Η νεαρή Ρωσίδα πήρε παράλληλα τη δική της άτυπη εκδίκηση από την Κόστιουκ, καθώς είχε ηττηθεί και στις δύο προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις, στα προημιτελικά του Μπρίσμπεϊν και στον τελικό της Μαδρίτης πριν από λίγες εβδομάδες.

Στον μεγάλο τελικό του Roland Garros θα διεκδικήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας της απέναντι στη νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην Νταϊάνα Σνάιντερ και τη Μάγια Χβαλίνσκα.

sport-fm.gr

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ΤενιςΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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