Η ΟΑΚ ενισχύει το κυπριακό padel με δύο Ισπανούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές

Η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου (ΟΑΚ), μέσω της Επιτροπής Padel, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με δύο καταξιωμένους Ισπανούς προπονητές, τον Pablo Bustamante και τον Daniel Perdomo Marrero, οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα Ομοσπονδιακών Προπονητών Padel.

Οι δύο προπονητές διαθέτουν σημαντική εμπειρία και υψηλού επιπέδου επαγγελματικά προσόντα στο άθλημα του padel και θα έχουν από κοινού την ευθύνη της προπονητικής καθοδήγησης και της αγωνιστικής προετοιμασίας όλων των Εθνικών Ομάδων της Κύπρου. Συγκεκριμένα, θα επιβλέπουν τις αναπτυξιακές ηλικίες αγοριών και κοριτσιών, καθώς και τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών, με στόχο τη συστηματική ανάπτυξη του αθλήματος και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσπάθειας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου, η πρώτη συγκεντρωτική προπόνηση των Εθνικών Ομάδων Juniors στις εγκαταστάσεις του Green Padel στη Λεμεσό, υπό την καθοδήγηση των δύο Ομοσπονδιακών Προπονητών. Οι νεαροί αθλητές της Κύπρου προετοιμάζονται εντατικά για τη συμμετοχή τους στο επερχόμενο FIP Junior Euro Padel Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία από τις 27 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2026.

Η φετινή συμμετοχή αποτελεί την πρώτη παρουσία της Κύπρου στη διοργάνωση, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημαντική πρόοδο και τη ραγδαία ανάπτυξη του padel στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η παρουσία κυπριακής ομάδας σε μια τόσο σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση αποτελεί ορόσημο για το άθλημα και επιβεβαιώνει τη συστηματική δουλειά που επιτελείται από την Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου και την Επιτροπή Padel.

Την κυπριακή αποστολή στελεχώνουν οι ακόλουθοι αθλητές:

Κατηγορία U14

. Χάρης Καλλινίκου

. Αναστάσιος Ανδρέου

. Ανδρέας Λάμπρου

Κατηγορία U16

. Ανδρέας Ζικάκης

. Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Κατηγορία U18

. Ανδρέας Δημητρίου

. Άγγελος Αλέξιος Διαμαντή

. Πέτρος Ηρακλέους

Υπεύθυνη της αποστολής και Τεχνική Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύπρου θα είναι η κα Μαριλένα Νικολαΐδου, η οποία θα έχει τον γενικό συντονισμό της κυπριακής συμμετοχής στη διοργάνωση.

Η πρόσληψη των Pablo Bustamante και Daniel Perdomo Marrero αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Επιτροπής Padel και της ΟΑΚ για την οργανωμένη ανάπτυξη του αθλήματος, την αναβάθμιση του επιπέδου των αθλητών και τη δημιουργία ισχυρών Εθνικών Ομάδων με ανταγωνιστική παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύπρου, κ. Δημήτρης Λεοντής, δήλωσε: «Η ενίσχυση του προγράμματος Padel με την πρόσληψη δύο καταξιωμένων Ομοσπονδιακών Προπονητών από την Ισπανία αποτελεί ακόμη μία σημαντική επένδυση της Ομοσπονδίας στο μέλλον του αθλήματος. Η ΟΑΚ στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη του padel, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι αθλητές και οι αθλήτριές μας να έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου προπονητική καθοδήγηση και να εκπροσωπούν επάξια την Κύπρο στις διεθνείς διοργανώσεις. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία του αθλήματος και βέβαιοι ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται θα αποδώσουν σημαντικούς καρπούς τα επόμενα χρόνια.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Padel της ΟΑΚ, κ. Ροδίων Παναγιώτου, δήλωσε: «Η συνεργασία με τους Pablo Bustamante και Daniel Perdomo Marrero σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το κυπριακό padel. Πρόκειται για δύο προπονητές με εξαιρετική κατάρτιση και σημαντικές παραστάσεις από μία χώρα που πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στο άθλημα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάπτυξης για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, από τις ακαδημίες μέχρι τις εθνικές ομάδες.

Η συμμετοχή μας στο FIP Junior Euro Padel Cup στην Πορτογαλία αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην αναπτυξιακή πορεία του αθλήματος στην Κύπρο. Οι νεαροί αθλητές μας θα αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και θα έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες.

Είμαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε το κυπριακό padel να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να διακρίνεται σε διεθνές επίπεδο.»

Η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την adtech, ecommBX και LSF Sport, χορηγούς της ΟΑΚ και της κυπριακής αποστολής, για την πολύτιμη στήριξη που προσφέρουν στις προσπάθειες ανάπτυξης του padel και στην εκπροσώπηση της Κύπρου στις διεθνείς διοργανώσεις.

Η ΟΑΚ παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της για τη συνεχή ανάπτυξη του αθλήματος, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου