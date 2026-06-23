Τέλος η Μαγιόρκα για τον Τσιτσιπά

Μετά τον αποκλεισμό του στο Roland Garros από τον Ματέο Αρνάλντι πριν από δύο μήνες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε ακόμη μία κακή εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε καθαρά 2-0 (7-6, 6-3) από τον Περουβιανό Ιγκνάσιο Μπούσε, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο στο 500άρι τουρνουά της Μαγιόρκα.

Πλέον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στρέφει την προσοχή του στη διοργάνωση του Wimbledon στο Λονδίνο, την ερχόμενη εβδομάδα.

Το πρώτο σετ κύλησε σε απόλυτα ισορροπημένους ρυθμούς, με τους δύο τενίστες να δυσκολεύονται να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και ο Μπούσε έφτασαν τρεις φορές κοντά στο break, όμως καμία από αυτές δεν είχε αποτέλεσμα.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στο tie-break, όπου ο Περουβιανός παρουσιάστηκε πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός στις κρίσιμες στιγμές. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Έλληνα πρωταθλητή, ξέφυγε με 6-2 και κατέκτησε το σετ στην τρίτη ευκαιρία του.

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο ευνοϊκή για τον Μπούσε. Στην αρχή του δεύτερου σετ πέτυχε το μοναδικό break της αναμέτρησης, αποκτώντας προβάδισμα 3-0. Το καθοριστικό σημείο ήρθε άμεσα, καθώς αξιοποίησε το πρώτο break point που βρήκε, με τον Τσιτσιπά να κάνει διπλό λάθος στο σερβίς του.

Ο Τσιτσιπάς παρέμεινε ανταγωνιστικός μέχρι το τελευταίο game, όμως ο Μπούσε ήταν πιο αποτελεσματικός στις κρίσιμες στιγμές. Στο πέμπτο game έσωσε break point και κράτησε το σερβίς του για το 4-1, ενώ λίγο αργότερα, παρότι βρέθηκε πίσω με 0-30, αντέδρασε και γύρισε το game υπέρ του για το 5-2.

Ακόμη και όταν σέρβιρε για τη νίκη, ο Περουβιανός χρειάστηκε να ξεπεράσει δυσκολίες. Ο Τσιτσιπάς μείωσε από το 30-0 και έφερε το game στο 30-30, όμως ο Μπούσε διατήρησε την ψυχραιμία του και ολοκλήρωσε την επικράτησή του.

Πηγή: sport-fm.gr