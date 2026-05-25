ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το τέλος μιας «χρυσής» εποχής: Η κληρονομιά του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το τέλος μιας «χρυσής» εποχής: Η κληρονομιά του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ!

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περνούν από έναν σύλλογο και αφήνουν πίσω τους αριθμούς

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που αφήνουν αναμνήσεις, στιγμές και συναισθήματα που μένουν χαραγμένα στις καρδιές των φιλάθλων για δεκαετίες. Το τελευταίο αντίο του Μοχάμεντ Σαλάχ στο «Άνφιλντ», έπειτα από την αναμέτρηση απέναντι στην Μπρέντφορντ (1-1), δεν αποτέλεσε απλώς το τέλος μιας ποδοσφαιρικής συνεργασίας. Ήταν το κλείσιμο ενός κεφαλαίου που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Λίβερπουλ και δημιούργησε έναν από τους πιο σπουδαίους δεσμούς ανάμεσα σε ποδοσφαιριστή και σύλλογο.

Το αποχαιρετιστήριο ματς του Μοχάμεντ Σαλάχ στο «Άνφιλντ» αποτέλεσε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία τελευταία εμφάνιση με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Σήμανε την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας πορείας, γεμάτης επιτυχίες, συγκινήσεις και στιγμές που έγραψαν ιστορία για τον σύλλογο. Ο Αιγύπτιος αστέρας δεν αφήνει πίσω του μόνο εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία, αλλά και μια ποδοσφαιρική κληρονομιά που θα παραμείνει βαθιά χαραγμένη στις μνήμες των φίλων της ομάδας.

Όταν έφτασε στο Μέρσεϊσαϊντ το καλοκαίρι του 2017, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν τι θα ακολουθούσε. Η μεταγραφή του από τη Ρόμα θεωρήθηκε σημαντική, ωστόσο ελάχιστοι περίμεναν ότι μέσα σε λίγα χρόνια θα εξελισσόταν σε μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της Λίβερπουλ. Από την πρώτη του κιόλας σεζόν έδειξε την ποιότητά του, συνδυάζοντας ταχύτητα, εκρηκτικότητα, τεχνική κατάρτιση και μοναδική αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Πολύ γρήγορα έγινε ο ποδοσφαιριστής γύρω από τον οποίο χτίστηκε μία από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες των τελευταίων ετών.

Όσα πέτυχε μέσα σε αυτά τα εννέα χρόνια αποτυπώνονται και στους αριθμούς. Ο Σαλάχ ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Λίβερπουλ έχοντας καταγράψει συνολικά 442 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 257 γκολ και μοιράζοντας 123 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Τα επιτεύγματα αυτά τον έφεραν στην τρίτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του συλλόγου, αποδεικνύοντας την τεράστια επίδραση που είχε στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, η προσφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στα γκολ. Με την τελευταία του ασίστ έφτασε τις 93 συνολικά, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Στίβεν Τζέραρντ στις ασίστ στην Premier League για ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Επιπλέον, κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου, κατακτώντας συνολικά οκτώ τρόπαια: το UEFA Champions League (2018-19), την Premier League (2019-20 και 2024-25), το UEFA Super Cup (2019), το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (2019), το FA Cup (2021-22) και τα Λιγκ Καπ (2021-22 και 2023-24).

Στη συλλογή του προστέθηκαν ακόμη τέσσερα Χρυσά Παπούτσια της Premier League και αρκετές ατομικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία του δεν ήταν αποτέλεσμα μιας καλής περιόδου, αλλά μιας σταθερής παρουσίας στην κορυφή για σχεδόν μία δεκαετία.

Το σημαντικότερο όμως ίσως να μην βρίσκεται στα τρόπαια ή στους αριθμούς. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό και την αγάπη μιας ολόκληρης εξέδρας. Γιατί στο ποδόσφαιρο τα στατιστικά καταγράφονται στα βιβλία της ιστορίας, αλλά οι θρύλοι ζουν για πάντα στις καρδιές των ανθρώπων. Και ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν αποχωρεί απλώς ως ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ο «Φαραώ» αποχωρεί ως ένας πραγματικός θρύλος της Λίβερπουλ.

englannd365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΜΜΕ Τουρκίας: «Πρώτος στόχος της Μπεσίκτας ο Νίκολιτς»

Ελλάδα

|

Category image

«ΑΠΟΕΛ για τον αρχισκόρερ Mahir Emreli»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το τέλος μιας «χρυσής» εποχής: Η κληρονομιά του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιστορική η αποστολή της Ισπανίας για το Μουντιάλ: Πρώτη φορά δίχως παίκτη της Ρεάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Χετάφε θέλει τον Μπετανκόρ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θεοχάρους για τον τελικό: «Γεμίστε το γήπεδο για να ζήσουμε ακόμα μία μεγάλη βραδιά»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κοντά σε νέα ομάδα ο Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 10 στιγμές που σημάδεψαν τη δεκαετία του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Πάμπλο Σολάρι έσπασε το τρόπαιο της Σπαρτάκ Μόσχας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Τσάβι Ρόκα τον γνωρίζει, εμείς;

ΑΕΚ

|

Category image

Ραντεβού την Τρίτη, 26 Μαΐου για τη μεγάλη γιορτή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνέντευξη Τύπου και διαπιστεύσεις τελικού Κυπέλλου Coca - Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι που μπήκαν στη νέα Βουλή – Γνωστοί παίχτες έμειναν εκτός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έγιναν 5000 για τελικό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα αγωνιστικά δεδομένα στον Απόλλωνα ενόψει τελικού

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη