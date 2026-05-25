Ο… μαγικός αριθμός 89 για τα τελευταία πρωταθλήματα της Ίντερ

Ο… μαγικός αριθμός 89 για τα τελευταία πρωταθλήματα της Ίντερ

Xαρακτηρίζει τους τρεις τελευταίους τίτλους της…

Την τελευταία 5ετία, η Ίντερ έχει καταφέρει να κατοχυρώσει τρεις φορές την κορυφή της Serie A.

Κι αν το 2021 το έκανε δίνοντας χαρά στον κόσμο της εν μέσω Covid και πρωτόγνωρων καταστάσεων για την ανθρωπότητα, το 2024 το έκανε σε τυπικά εκτός έδρας ντέρμπι με τη Μίλαν και φέτος πανηγύρισε το 21ο, επιστρέφοντας από μια σεζόν… κόλαση.

Η σεζόν για τους «νερατζούρι», στην πρώτη χρονιά καθοδήγησης από τον Κρίστιαν Κίβου στην άκρη του πάγκου, έκλεισε με το 3-3 στην Μπολόνια κι αυτά τα γκολ από τους Ντιμάρκο, Πίο και Μπονί, σχημάτισαν ξανά τον μαγικό αριθμό που σημαίνει… τίτλος για την Ίντερ.

Στα 89 γκολ είχαν σταματήσει και το ’21, αλλά και το ’24 και το ίδιο έκαναν και τώρα, σε μια αγωνιστική περίοδο που όλοι οι υπόλοιποι διεκδικητές της πρώτης θέσης αποδείχθηκαν μη αρκετοί για να κοντράρουν τους φετινούς νταμπλούχους.

