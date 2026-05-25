«ΑΠΟΕΛ για τον αρχισκόρερ Mahir Emreli»

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως οι γαλαζοκίτρινοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Emreli ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα της Καϊζερσλάουτερν στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Ο έμπειρος φορ πέρασε και από την Καραμπάχ τα προηγούμενα χρόνια με την οποία σκόραρε 68 γκολ σε 187 εμφανίσεις. Έχει 10 γκολ σε 47 εμφανίσεις με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, 11 γκολ σε 33 ματς με την Λέγκια 11 με την Νυρεμβέργη σε 25.

Είναι επίσης 59 φορές διεθνής με την Εθνική Αζερμπαϊτζάν με την οποία βρήκε δίκτυα 6 φορές.

Οι συμπατριώτες του σημειώνουν πως πέραν από τον ΑΠΟΕΛ, ενδιαφέρον έχει εκφράσει και η πρώην ομάδα του, Νυρεμβέργη.