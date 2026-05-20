Ήττα και αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στη Γενεύη

Στέφανος Τσιτσιπάς και Λέρνερ Τιέν διασταύρωσαν τα ξίφη τους για πρώτη φορά στην καριέρα τους, με τον Γάλλο τενίστα να βγαίνει νικητής από αυτή τη «μάχη».

Ο Τιέν πήρε τη νίκη με 2-0 σετ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά της Γενεύης. Ο Τσιτσιπάς από την άλλη, ναι μεν πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να «απειλήσει» τον Γάλλο και για ακόμη μια φορά, αποκλείστηκε νωρίς από διοργάνωση. Επόμενη στάση για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα το Roland Garros, όπου και ελπίζει σε κάτι καλύτερο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει προβάδισμα δυο games, αλλά ο Τιέν ισοφάρισε άμεσα και δεν τον άφησε να «ανοίξει» περισσότερο διαφορά. Οι δυο τενίστες πήγαιναν χέρι-χέρι, ο Έλληνας κατάφερε να κάνει το 6-5, αλλά δεν στάθηκε τυχερός. Ο Γάλλος έκανε το 6-6 και έπειτα το 6-7 στα games και με αυτόν τον τρόπο έκανε το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα ήταν παρόμοια, αλλά ο Τιέν ήταν αυτός που ξεκίνησε καλύτερα. Ο Γάλλος τενίστας είχε καλύτερα στατιστικά από τον Τσιτσιπά, αλλά περισσότερα λάθη, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Έλληνας αθλητής και κατάφερε να παραμείνει κοντά στα games. Το ματς οδηγήθηκε σε tie break, όπου και επικράτησε ο Γάλλος με 6-7, έκανε το 2-0 στα σετ και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση στο τουρνουά της Γενεύης.

