ΦΩΤΟ: Πρώτευσαν οι Γερασίμου και Πρατσή!

Ο Χρίστος Γερασίμου στους Άντρες και η Κωνσταντίνα Πρατσή στις Γυναίκες, και οι δύο της ΣΚΟΛΕΥ, εξασφάλισαν την πρώτη θέση στο Αεροβόλο Πιστόλι στο «Κύπελλο Λευκωσίας Λάκης Ψημολοφίτης» το οποίο διεξήχθη το Σάββατο στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάκης Ψημολοφίτης στα Λατσιά.

Ο Γερασίμου κατέκτησε την πρώτη θέση με 550 βαθμούς, επτά περισσότερους από το Νικόλαο Παπαδόπουλο, επίσης της ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος εξασφάλισε τη δεύτερη θέση με 543, ενώ τρίτος κατετάγη ο Παναγιώτης Σεβαστίδης, επίσης της ΣΚΟΛΕΥ, με 541 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Εφήβων νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Καμπούρης της ΣΚΟΛΑΡ με την ίδια επίδοση 541 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Ραφαήλ Δημητρίου της ΕΛΕΣΚΟ με 516.

Στην Κατηγορία SH1A, νικητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου της ΕΛΕΣΚΟ με 507 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Παπαηλία της ΣΚΟΛΑΡ με 480 βαθμούς και τρίτος ο Νίκος Δημητρίου της ΣΚΟΑΜ με 469.

Στην Κατηγορία Γυναικών, τις τρείς πρώτες θέσεις εξασφάλισαν αθλήτριες της ΣΚΟΛΕΥ. Νικήτρια αναδείχθηκε η Κωνσταντίνα Πρατσή με 556 βαθμούς. Δεύτερη κατετάγη η Χριστιάνα Γεωργίου με δύο βαθμούς λιγότερους, 554, ενώ στην τρίτη θέση είχαμε ισοβαθμία με 552 βαθμούς μεταξύ δύο αθλητριών της ΣΚΟΛΕΥ. Της Στέφανης Αλκιβιάδου και της Κωνσταντίνας Γεωργίου. Τελικά την τρίτη θέση κατέλαβε η Αλκιβιάδου η οποία είχε 11 τένς, έναντι 8 της Γεωργίου, η οποία κατετάγη τέταρτη.

Στην Κατηγορία Νεανίδων, νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Μιχαήλ της ΣΚΟΛΕΥ, με 518 βαθμούς.

Στο Αεροβόλο Πιστόλι Κορασίδων, την πρώτη θέση εξασφάλισε η Αναστασία Μιχαήλ της ΣΚΟΛΕΥ με 455 βαθμούς και στην Κατηγορία Παίδων, νικητής αναδείχθηκε ο Σωτήρης Ζερβός, επίσης της ΣΚΟΛΕΥ με 529 βαθμούς, ενώ δεύτερος κατετάγη ο Ιωάννης Θεοδότου της ΣΚΟΛΕΥ με 512 βαθμούς.

Τέλος στην Κατηγορία Παίδων με Σταντ, νικητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Παναγή της ΣΚΟΛΕΜ με 382 βαθμούς.

Ξεχώρισε και πάλι ο Αχιλλέας Σοφοκλέους

Ο Γιώργος Ευαγγέλου στους Άνδρες και η Μαριλένα Κωνσταντίνου στις Γυναίκες και οι δύο της ΣΚΟΛΕΥ, επικράτησαν στο Αεροβόλο Τουφέκι, στο «Κύπελλο Λευκωσίας Λάκης Ψημολοφίτης» το οποίο διεξήχθη χθες Κυριακή 24/05/2026 στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάκης Ψημολοφίτης στα Λατσιά, ενώ για άλλη μια φορά ο Έφηβος Αχιλλέας Σοφοκλέους επίσης της ΣΚΟΛΕΥ, πέτυχε την καλύτερη επίδοση από όλους τους αθλητές και εξασφάλισε την πρώτη θέση στην Κατηγορία Εφήβων.

Στην Κατηγορία Ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Ευαγγέλου της ΣΚΟΛΕΥ με 616.2 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Εφήβων, έλαμψε και πάλι το άστρο του Αχιλλέα Σοφοκλέους της ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος πέτυχε την καλύτερη επίδοση με 621.4 βαθμούς. Τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν άλλοι δύο αθλητές της ΣΚΟΛΕΥ. Δεύτερος κατετάγη ο Ιωάννης Παπαϊωάννου, με 599.4 βαθμούς και τρίτος ο Ανδρέας Ηρακλέους με 591.9.

Στην Κατηγορία Ανδρών SH1A, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ανδρέας Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΥ με 376.4 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Γυναικών, η Μαριλένα Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΥ πρόσθεσε άλλη μια νίκη στο ενεργητικό της με 615.1 βαθμούς

Στην Κατηγορία Νεανίδων, την πρώτη και δεύτερη θέση εξασφάλισαν δύο αθλήτριες της ΣΚΟΛΕΥ. Νικήτρια αναδείχθηκε η Κατερίνα Χαρή με 606.1 βαθμούς, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Κωνσταντίνα Μαρκίδου με 602 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων, νικήτρια αναδείχθηκε η Μυριάνθη Νικολάου της ΣΚΟΛΕΜ με 589.2 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε η Σάββια Χριστοδούλου της ΣΚΟΛΑΡ με 579 βαθμούς και την τρίτη η Ελίσα Νησιώτου της ΣΚΟΛΕΥ με 573.6 βαθμούς.

Στους Παίδες, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Γιώργος Τούμπας της ΣΚΟΛΕΜ με 581.1 βαθμούς και τη δεύτερη ο Νέστωρας Μιχαήλ της ΣΚΟΛΕΥ με 557.1 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παίδων με Σταντ, νικητής αναδείχθηκε ο Σωτήρης Χριστοφή της ΣΚΟΛΕΜ με 392.6 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Δήμου της ΕΛΕΣΚΟ με 388.5 βαθμούς και τρίτος ο Φίλιπ Τζέίσον Άτκινσον της ΣΚΟΛΕΥ με 323.2 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Κορασίδων με Σταντ, την πρώτη και τη δεύτερη θέση εξασφάλισαν δύο αθλήτριες της ΣΚΟΛΑΡ. Νικήτρια αναδείχθηκε η Μαρία Δημητρίου με 404.6 βαθμούς και τη δεύτερη θέση η Μαρία Γάτου με 353.7 βαθμούς.

Στην Κατηγορία Παγκορασίδων την πρώτη θέση εξασφάλισε η Ζωή Ροδοσθένους της ΣΚΟΛΕΜ με 331.8 βαθμούς και τη δεύτερη η Λάϊντα ‘Ατκινσον της ΣΚΟΛΕΥ με 279 βαθμούς.

Τέλος στην Κατηγορία Παμπαίδων, νικητής αναδείχθηκε ο Αλέξης Μαυρομμάτης της ΣΚΟΛΕΜ με 391.1 βαθμούς. Δεύτερος κατετάγη ο Νικόλας Σάντου της ΣΚΟΛΕΥ με 336.9 και τρίτος ο Αναστάσιος Παυλάγκου της ΕΛΕΣΚΟ με 311.3 βαθμούς.

Τα έπαθλα στους αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι διακρίθηκαν στο «Κύπελλο Λευκωσίας Λάκης Ψημολοφίτης» στο Σταθερό Στόχο, απένειμαν ο Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ Μιχάλης Διάκος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας Γιάννης Αντωνίου και Μιχάλης Λουκά, ο Τεχνικός Διευθυντής της ΣΚΟΛΕΥ Πανίκος Ναζίρης και η Ομοσπονδιακή Προπονήτρια της ΣΚΟΚ στο Σταθερό Στόχο Ειρήνη Παντελή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ

1. Χρίστος Γερασίμου ΣΚΟΛΕΥ 550

2. Νικόλαος Παπαδόπουλος ΣΚΟΛΕΥ 543

3. Παναγιώτης Σεβαστίδης ΣΚΟΛΕΥ 541

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΦΗΒΩΝ

1. Γιώργος Καμπούρης ΣΚΟΛΑΡ 541

2. Ραφαήλ Δημητρίου ΕΛΕΣΚΟ 516

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ SH1A

1. Παναγιώτης Παναγιώτου ΕΛΕΣΚΟ 507

2. Γιώργος Παπαηλία ΣΚΟΛΑΡ 480

3. Νίκος Δημητρίου ΣΚΟΑΜ 469

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Κωνσταντίνα Πρατσή ΣΚΟΛΕΥ 556

2. Χριστιάνα Γεωργίου ΣΚΟΛΕΥ 554

3. Στέφανη Αλκιβιάδου ΣΚΟΛΕΥ 552 (χ11)

4. Κωνσταντίνα Γεωργίου ΣΚΟΛΕΥ 552 (χ8)

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Αντριάνα Χαραλάμπους ΣΚΟΛΕΥ 518

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Αναστασία Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΥ 455

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΑΙΔΩΝ

1. Σωτήρης Ζερβός ΣΚΟΛΕΥ 529

2. Ιωάννης Θεοδότου ΣΚΟΛΕΥ 512

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Παναγιώτης Παναγή ΣΚΟΛΕΜ 382

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ

1. Γιώργος Ευαγγέλου ΣΚΟΛΕΥ 616.2

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΕΦΗΒΩΝ

1. Αχιλλέας Σοφοκλέους ΣΚΟΛΕΥ 621.4

2. Ιωάννης Παπαϊωάννου ΣΚΟΛΕΥ 599.4

3. Ανδρέας Ηρακλέους ΣΚΟΛΕΥ 591.9

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ SH1A

1. Ανδρέας Αντωνίου ΣΚΟΛΕΥ 376.4

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Μαριλένα Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΥ 615.1

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Κατερίνα Χαρή ΣΚΟΛΕΥ 606.1

2. Κωνσταντίνα Μαρκίδου ΣΚΟΛΕΥ 602.0

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Μυριάνθη Νικολάου ΣΚΟΛΕΜ 589.2

2. Σάββια Χριστοδούλου ΣΚΟΛΑΡ 579.0

3. Ελίσα Νησιώτου ΣΚΟΛΕΥ 573.6

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΙΔΩΝ

1. Γιώργος Τούμπας ΣΚΟΛΕΜ 581.1

2. Νέστωρας Μιχαήλ ΣΚΟΛΕΥ 557.1

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Σωτήρης Χριστοφή ΣΚΟΛΕΜ 392.6

2. Γιώργος Δήμου ΕΛΕΣΚΟ 388.5

3. Φίλιπ Τζέισον Άτκινσον ΣΚΟΛΕΥ 323.2

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΝΤ

1. Μαρία Δημητρίου ΣΚΟΛΑΡ 404.6

2. Μαρία Γάτου ΣΚΟΛΑΡ 363.7

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. Ζωή Ροδοσθένους ΣΚΟΛΕΜ 331.8

2. Λάϊντα Άτκινσον ΣΚΟΛΕΥ 279.0

ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

1. Αλέξης Μαυρομμάτης ΣΚΟΛΕΜ 391.1

2. Νικόλας Σάντου ΣΚΟΛΕΥ 336.9

3. Αναστάσιος Παυλάγκου ΕΛΕΣΚΟ 311.3

















