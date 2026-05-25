Με επικό βίντεο ανακοίνωσε ανανέωση με Κβίντα ο Απόλλωνας – Η διάρκεια της συμφωνίας

Αναμενόμενη εξέλιξη στις τάξεις των κυανόλευκων

Κβίντα… διαρκείας στον Απόλλωνα!

Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την ανανέωση συνεργασίας με τον 29χρονο αμυντικό, μέχρι το 2030! Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία των κυανόλευκων, καθώς ο Κβίντα θεωρείται βασικό γρανάζι.

Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιόζεφ Κβίντα μέχρι τον Μάιο του 2030.

Ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός εντάχθηκε στην ομάδα μας τον Ιανουάριο του 2025 και από τότε αποτελεί βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής.

Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας πέντε γκολ.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Η οικογένεια του Απόλλωνα εύχεται στον Γιόζεφ Κβίντα κάθε επιτυχία με τη κυανόλευκη φανέλα».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

