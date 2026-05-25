Με επικό βίντεο ανακοίνωσε ανανέωση με Κβίντα ο Απόλλωνας – Η διάρκεια της συμφωνίας

Κβίντα… διαρκείας στον Απόλλωνα!

Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την ανανέωση συνεργασίας με τον 29χρονο αμυντικό, μέχρι το 2030! Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία των κυανόλευκων, καθώς ο Κβίντα θεωρείται βασικό γρανάζι.

Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιόζεφ Κβίντα μέχρι τον Μάιο του 2030.

Ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός εντάχθηκε στην ομάδα μας τον Ιανουάριο του 2025 και από τότε αποτελεί βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής.

Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας πέντε γκολ.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Η οικογένεια του Απόλλωνα εύχεται στον Γιόζεφ Κβίντα κάθε επιτυχία με τη κυανόλευκη φανέλα».