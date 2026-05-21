«Κλήρωσε» για Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο Ρολάν Γκαρός

Τους αντιπάλους τους στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, αλλά και τη... διαδρομή που θα κληθούν να ακολουθήσουν, προκειμένου να κάνουν μια καλή πορεία στο φημισμένο τουρνουά γκραν σλαμ της γαλλικής πρωτεύουσας έμαθαν σήμερα (21/5) ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη, ύστερα από τις σχετικές κληρώσεις.

Ο 27χρονος πρωταθλητής, ο οποίος είναι 82ος στην παγκόσμια κατάταξη, θα αναμετρηθεί με τον... γηπεδούχο Αλεξάντρ Μιλέρ (Νο 108 στον κόσμο), ενώ, εφόσον ξεπεράσει το «εμπόδιο» του Γάλλου, θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Ολλανδό Τάλον Γκρίκσπουρ και τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Εάν ο Τσιτσιπάς προκριθεί στον 3ο γύρο, είναι πιθανό να αναμετρηθεί με τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον, στους «16» ενδέχεται να βρει... μπροστά του τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ από το Καζακστάν, ενώ στα προημιτελικά θα... περιμένει ο Ιταλός Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, Γιανίκ Σίνερ.

Από την πλευρά της, η 30χρονη Σάκκαρη θα «ριχθεί στη μάχη» του χωμάτινου τουρνουά αντιμετωπίζοντας την 21 ετών Τσέχα, Λίντα Νόσκοβα (Νο 12 στην παγκόσμια κατάταξη), ενώ, εφόσον προκριθεί στον 2ο γύρο, θα αναμετρηθεί είτε με τη Μογιούκα Ουτσιτζίμα από την Ιαπωνία είτε με παίκτρια που θα περάσει από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό.

Μεγάλο φαβορί για να βρεθεί στο... δρόμο της Σάκκαρη στον 3ο γύρο είναι η Ελίζ Μέρτενς από το Βέλγιο (Νο 23 στον κόσμο), ενώ στους «16» η Σάκκαρη, η οποία είναι 48η στην παγκόσμια κατάταξη, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα (Νο 6). Στα προημιτελικά ανεβαίνει ο βαθμός... δυσκολίας για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, καθώς είναι πολύ πιθανό να αναμετρηθεί με την Αμερικανίδα κάτοχο του τίτλου, Κόκο Γκοφ (Νο 4 στον κόσμο).