Η παρακάμερα 19 λεπτών από τη φιέστα των πρωταθλητών Ευρώπης!

Στιγμές που μένουν χαραγμένες στα βιβλία της ιστορίας και στις μνήμες των ανθρώπων που τις έζησαν, εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα έτυχε απίστευτης αποθέωσης και υποδοχής από περίπου 100.000 οπαδούς, πανηγυρίζοντας όλοι μαζί την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, η οποία είναι και η 4η στην ιστορία του συλλόγου.

Η πλατεία, τα γύρω στενά και τα μπαλκόνια είχαν γεμίσει ασφυκτικά, με πυροτεχνήματα, καπνογόνα και συνεχή συνθήματα να συνοδεύουν την άφιξη της αποστολής.

Οι παίκτες πανηγύριζαν πάνω στο πούλμαν, ανταποδίδοντας την υποδοχή, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέγραφε στιγμές με το κινητό του, χαιρετούσε τον κόσμο και γενικά το ζούσε σαν παιδί. Χαμογελούσε συνεχώς, φώναζε συνθήματα μαζί με τους οπαδούς, έδειχνε προς την πλατεία για να «κρατήσει» τις εικόνες και δεν σταματούσε να τραβάει βίντεο, θέλοντας προφανώς να αποτυπώσει όσα διαδραματίζονταν γύρω του.

Στο κέντρο της προσοχής, φυσικά, βρέθηκαν και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι οποίοι σήκωσαν το τρόπαιο μπροστά στο πλήθος, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Με την φιέστα να λαμβάνει χώρα κατά την άφιξη της ομάδας στο κέντρο του Πειραιά, όπου έλαβε χώρα το… πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν στη δημοσιότητα την παρακάμερα των πρωταθλητών Ευρώπης, η οποία διαρκεί 19 λεπτά…