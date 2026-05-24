Φιλική νίκη επί του Μπάες ο Τσιτσιπάς

Δυνατό ήταν το σημερινό τεστ του Στέφανου Τσιτσιπά εν όψει της πρεμιέρας του στο Roland Garros.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προπονήθηκε με τον «χωματά» Σεμπαστιάν Μπάες και, μάλιστα, κέρδισε με 6-3 το σετ στο οποίο αναμετρήθηκαν.

Δεν έλειψαν, πάντως, τα νεύρα για τον 27χρονο παίκτη, που έσπασε τη ρακέτα του μετά από έναν χαμένο πόντο.

Έδωσε, πάντως, χαρά στην εξέδρα μετά από αυτή την ενέργεια, αφού ο Κέρι Άμπακαρ χάρισε τη σπασμένη ρακέτα σε νεαρό θαυμαστή του!

Ο Στέφανος θα κάνει πρεμιέρα στο Roland Garros την Τρίτη (26/5) και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Γάλλος Αλεξάντρ Μουλέρ.

