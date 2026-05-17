Κατέκτησε και το Open της Ρώμης ο Σίνερ!

Τον μύθο του στο παγκόσμιο τένις συνεχίζει να «χτίζει» ο φοβερός και τρομερός Γιανίκ Σίνερ!

Ο 24χρονος Ιταλός πραγματοποίησε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση στα χωμάτινα κορτ της χώρας του, καθώς το βράδυ της Κυριακής (17/05) κυριάρχησε του Κάσπερ Ρουντ με 2-0 σετ (6-4, 6-4) μετά από 1 ώρα και 45 λεπτά αγώνα, κατακτώντας το Open της Ρώμης!

Το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης όχι μόνο πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στη σπουδαία καριέρα του, όχι μόνο έφτασε τις 34 σερί νίκες σε ATP Masters 1000, αλλά έγινε ο μόλις δεύτερος τενίστας στην ιστορία που κερδίζει και τους εννέα τίτλους σε 1000άρια τουρνουά!

Ο μοναδικός πριν από εκείνον που είχε πετύχει την ιστορική αυτή επίδοση ήταν ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς το 2018, με τον Σέρβο να το πραγματοποιεί σε ηλικία 31 ετών, τη στιγμή που ο Σίνερ το πέτυχε όντας μόλις 24!

Αξιοσημείωτο και ενδεικτικό της κυριαρχίας του στα κορτ είναι το γεγονός πως ο Ιταλός έχει κερδίσει τα πέντε από τα επτά φετινά τουρνουά στα οποία έχει συμμετάσχει, με τις κατακτήσεις αυτές να είναι διαδοχικές: από τον Μάρτιο και το Indian Wells Open, μέχρι τα Miami Open, Monte-Carlo Masters, Madrid Open και, φυσικά, εκείνο της Ρώμης!

