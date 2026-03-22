Έκτος ο Τεντόγλου στον τελικό του μήκους

Ο Τεντόγλου δεν κατάφερε να βρει τη σταθερότητά του στο πάτημα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να κυνηγήσει ένα μεγαλύτερο άλμα, κοντά στο φετινό του 8,27 μ.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης ξεκίνησε τον αγώνα με άλμα στα 8,09 μέτρα, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι πάτησε αρκετά πίσω από τη βαλβίδα.

Στη δεύτερη προσπάθειά του βελτιώθηκε στα 8,15 μέτρα, ωστόσο δεν κατάφερε να βρεθεί στις πρώτες θέσεις, σε έναν τελικό με πολύ υψηλό επίπεδο. Στο τρίτο άλμα προσγειώθηκε στα 8,06 μέτρα, υποχωρώντας στην πέμπτη θέση, ενώ η τέταρτη προσπάθειά του ήταν η πιο αδύναμη, στα 8,00 μέτρα.

Παρά την προσπάθειά του να επιστρέψει, ο Τεντόγλου δεν βρήκε το μεγάλο άλμα που χρειαζόταν και στην τελευταία του προσπάθεια έφτασε στα 8,19 μέτρα, επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να τον φέρει στη ζώνη των μεταλλίων.

Έτσι, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην έκτη θέση, σε έναν τελικό όπου πλήρωσε κυρίως τα πατήματα μακριά από τη βαλβίδα, που του στέρησαν ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις.

sdna.gr