Η έως τώρα παρουσία των φοιτητών μας στις ΗΠΑ

Εδώ και λίγες ημέρες μπήκαμε στον πρώτο -ουσιαστικά- αγωνιστικό μήνα τού ανοιχτού στίβου, με την κορύφωση των αγώνων να έρχεται στους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, για τους φοιτητές - αθλητές και φοιτήτριες - αθλήτριες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η δράση είναι ασταμάτητη από τον Ιανουάριο, καθώς αμέσως μετά τον κλειστό στίβο μπαίνουν αμέσως στον ανοικτό. Μάλιστα, ο Μάιος είναι από τους σημαντικούς μήνες γι’ αυτούς, αφού, εκτός τού ότι δίνουν τις τελικές εξετάσεις στα μαθήματά τους, φτάνουν και στην τελική ευθεία των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους, με κάποιους να έχουν ως στόχο τους την πρόκρισή τους στους τελικούς τού NCAA (10-13 Ιουνίου 2026, Γιουτζίν, Όρεγκον). Τον Μάιο διεξάγονται και οι τελικοί στις περιφέρειες των πανεπιστημίων, με τους Κύπριους αθλητές και αθλήτριες να έχουν καταγεγραμμένες σπουδαίες επιτυχίες και με τα παρόντα παιδιά στις ΗΠΑ να θέλουν να τις αυξήσουν.

Μιας και βρισκόμαστε στον σημαντικό μήνα για τους φοιτητές - φοιτήτριές μας στις ΗΠΑ, και από τη στιγμή που τούς «ξεχάσαμε» λίγο τη φετινή χρονιά, θα σας παρουσιάσουμε τι έχει κάνει μέχρι στιγμής ο καθένας και η καθεμιά, καθώς και κάποιες σημαντικές ημερομηνίες που έρχονται.

Να αρχίσουμε με την ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια κάτω των 20 ετών στη σφυροβολία, τη ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑ, η οποία είναι δευτεροετής στο Πανεπιστήμιο τού Μπέρκλι στην Καλιφόρνια. Η αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη, η οποία στην Καλιφόρνια συνεργάζεται και με τον σύντροφο και προπονητή τής Σταματίας Σκαρβέλη, Τάιλερ Μπέρντοφ, αγωνίστηκε σε πέντε πανεπιστημιακά μίτινγκ στις ΗΠΑ, έχοντας ως καλύτερη επίδοσή της τα 68,18μ. (11/04/26) στο Στάνφορντ. Με τα 68,18μ. η Βαλεντίνα Σάββα είναι η κορυφαία αυτήν τη στιγμή στην περιφέρειά της (Atlantic Coast Conference - ACC), 6η στη Δύση και 8η σε ολόκληρο το NCAA. Επειδή οι στόχοι τής πρωταθλήτριάς μας είναι υψηλοί στους καλοκαιρινούς μήνες, με συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τούς Κοινοπολιτειακούς και Μεσογειακούς Αγώνες, αναμένεται να... ξεδιπλωθεί προς το τέλος αυτού τού μήνα και να παραμείνει σε σταθερά μεγάλες βολές.

Η παρουσία τού ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑ, στην... ανεμοδαρμένη Ραμόνα τής Οκλαχόμα, στις 12 Απριλίου 2026, τον έφερε να δει τον δίσκο του να προσγειώνεται στα 64,14μ., που αποτελεί τη δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην Κύπρο! Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίδοση δεν έγινε σε πανεπιστημιακό μίτινγκ και δεν αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα τού NCAA. Ως κορυφαία επίδοση του με το πανεπιστήμιο τής Βαλτιμόρης καταγράφονται τα 59,86μ., που έριξε στο Ορλάντο (20/03/26), και που είναι η κορυφαία επίδοση της περιφέρειάς του (America East), η 8η καλύτερη στην Ανατολή και η 14η σε ολόκληρο το NCAA. Πρώτιστος στόχος τού αθλητή τού Απόστολου Παρέλλη, στην τελευταία του χρονιά στην Αμερική, είναι να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά στους τελικούς τού NCAA και βέβαια να βρεθεί στις μεγάλες καλοκαιρινές διοργανώσεις.

Εντυπωσιακά μπήκε στο αγωνιστικό 2026 η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΛΛΗΝΑ πλησιάζοντας πάρα πολύ την ατομική της επίδοση (54,63μ.), καθώς στις 26 Μαρτίου 2026 έριξε το ακόντιό της στα 54,41μ. Ωστόσο, στάθηκε άτυχη, όταν λίγο πριν από το Πάσχα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη σπονδυλική στήλη, οι οποίες την κράτησαν εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο εβδομάδες και όταν επέστρεψε δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τούς αγώνες της, κάνοντας τις πρώτες 2 ή 3 βολές και σταματούσε. Γι’ αυτό, αυτήν τη στιγμή, το βασικό μέλημα τής αθλήτριας τού Γιώργου Ανδρέου είναι να αναρρώσει πλήρως και να διεκδικήσει αρχικά τους στόχους της στις ΗΠΑ, που είναι η παρουσία της στους τελικούς τού NCAA. Με τα 54,41μ., η Έλληνα είναι αυτήν τη στιγμή στη 2η θέση στην περιφέρειά της (Atlantic Coast Conference - ACC), στην 6η θέση στην Ανατολή και στη 16η σε ολόκληρο το NCAA. Κάτι παράδοξο, είναι ότι τα πανεπιστήμια τής Βαλεντίνας Σάββα και της Χριστιάνας Έλληνα ανήκουν στην ίδια περιφέρεια (Atlantic Coast Conference), όμως η Σάββα με το Καλιφόρνια θα αγωνιστεί στα προκριματικά τής Δύσης και η Έλληνα με το Βιρτζίνια στα προκριματικά τής Ανατολής!!!

Στον δεύτερο χρόνο παρουσίας της στο πανεπιστήμιο Τέξας Α&Μ και στον πρώτο ως επίσημο μέλος τής κυπριακής εθνικής ομάδας, η ΑΛΙΣΙΑ ΦΙΝΙΣ, έδειξε τις ικανότητές της στις μεγάλες αποστάσεις, χωρίς ωστόσο να έχει «γεμάτη» αγωνιστική χρονιά έως τώρα. Η αθλήτρια τού Κρίστοφερ Μπάουστ, μόλις πρόσφατα (02/05/26) πέτυχε νέα ατομική επίδοση στα 1.500μ. (τα έτρεξε για πρώτη φορά φέτος), με 4:28.49, ανεβαίνοντας στην 8η θέση όλων των εποχών. Στα 3.000μ. κατέγραψε νέο παγκύπριο ρεκόρ κλειστού στίβου με 9:39.85 (14/02/26), παρά το ότι η ίδια έχει ατομική επίδοση 9:33.88 από πέρσι, ενώ στα 5.000μ. πέρασε στην 7η θέση όλων των εποχών με χρόνο 16:52.79 (17/04/26). Η Φίνις, στο 2026, δεν έκανε ακόμη κούρσα στα 10.000μ. Το Τέξας Α&Μ ανήκει στη Southland Conference (SLC), στη δυτική περιφέρεια. Σε ό,τι αφορά την κατάταξή της στην περιφέρειά της, η Αλίσια Φίνις είναι στην 6η θέση στα 1.500μ. και στην 5η στα 5.000μ. Μέχρι στιγμής η 21χρονη πρωταθλήτριά μας είναι μακριά από τις θέσεις πρόκρισης για συμμετοχή στους προκριματικούς αγώνες της δυτικής περιφέρειας.

Η... μετακόμιση από το Νίκολς Στέιτ στο Πανεπιστήμιο Μονρό τής Λουιζιάνα (ULM), ήταν ευεργετική για τη ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, η οποία βελτίωσε σχεδόν όλες τις ατομικές της επιδόσεις της στις μεσαίες αποστάσεις! Η αθλήτρια τού Σπύρου Σπύρου, έτρεξε τα 800μ. σε 2:15.66 (14/02/26), τα 1.500μ. σε 4:40.58 (21/03/26), το μίλι σε 5:00.58 (13/02/26) και τα 3.000μ. σε 9:57.59 (24/02/26). Το πανεπιστήμιο ULM ανήκει στην περιφέρεια Sun Belt στην Ανατολή, με τη Νικολάου να έχει την 29η επίδοση στα 800μ. και την 33η στα 1.500μ. και θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ για να μπορέσει να διεκδικήσει θέση στα προκριματικά τής ανατολικής περιφέρειας.

Οι ΑΤΥΧΕΣ τής φετινής χρονιάς είναι η Αιμιλία Κολοκοτρώνη (Χάρβαρντ - σφυροβολία) και η Σταυριάνα Αδάμου (Ίλον Τέξας - 100μ. εμπόδια), οι οποίες εξαιτίας τραυματισμού αποφάσισαν να «φυλάξουν» τη φετινή αγωνιστική χρονιά στα πανεπιστημιακά πρωταθλήματα και να την εξαργυρώσουν όταν θα κάνουν το Μάστερ τους. Σε ό,τι αφορά την Αιμιλία Κολοκοτρώνη, αθλήτρια με αρκετές διεθνείς συμμετοχές και επιτυχίες στο παγκόσμιο στερέωμα τού στίβου στις μικρές ηλικίες, αναμένεται μέχρι το τέλος τού Μαΐου να επιστρέψει στην Κύπρο και να τεθεί υπό των οδηγιών τού προπονητή της Γιάννου Αποστολίδη, αφού βέβαια πρώτα επανεξετάσει τον τραυματισμό που είχε νωρίς τη φετινή χρονιά.

Στη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ τού NCAA ανήκουν τα πανεπιστήμια δύο ακόμη νεαρών κοριτσιών μας, τής Άντρεας-Ιωάννας Γεωργίου (Brandeis) και της Πηνελόπης Αρτέμη (Kenyon). Την 1η και 2α Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκαν οι τελικοί περιφερειών στη Γ΄ Κατηγορία, με την Αρτέμη να κατακτά δύο τρίτες θέσεις στη North Coast Athletic Conference, στη σφαιροβολία με 11,60μ. και στη σφυροβολία με 44,73μ. (ατομική επίδοση). Η πρωτοετής Γεωργίου, έλαβε μέρος στα 400μ. με εμπόδια στην περιφέρεια DIII New England, καταλαμβάνοντας συνολικά την 21η θέση με 1:08.07 (ατομική επίδοση).

Συνοπτικά, οι μέχρι τώρα καλύτερες επιδόσεις και οι επόμενες υποχρεώσεις των φοιτητών - φοιτητριών μας, στην Α΄ Κατηγορία τού NCAA των ΗΠΑ, είναι:

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑ

Αγώνισμα: Σφυροβολία

Πανεπιστήμιο: Καλιφόρνια (Μπέρκλι)

Περιφέρεια: Atlantic Coast Conference (ACC)

Καλύτερη φετινή επίδοση: 68,18μ. (11/04/26)

Τελικοί ACC: 14-16 Μαΐου 2026, Λούιβιλ, Κεντάκι

Προκριματικοί Δύσης: 28-31 Μαΐου 2026, Φέιτβιλ, Άρκανσο

ΤΕΛΙΚΟΙ NCAA: 10-13 Ιουνίου 2026, Γιουτζίν, Όρεγκον

ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑ

Αγώνισμα: Δισκοβολία

Πανεπιστήμιο: University of Maryland, Baltimore County (UMBC)

Περιφέρεια: America East

Καλύτερη φετινή επίδοση: 59,86μ. (20/03/26) (64,14μ. - 12/04/26)

Τελικοί America East: 9-10 Μαΐου 2026, Κέιμπριτζ, Μασαχουσέτη

Προκριματικοί Ανατολής: 27-30 Μαΐου 2026, Λέξινγκτον, Κεντάκι

ΤΕΛΙΚΟΙ NCAA: 10-13 Ιουνίου 2026, Γιουτζίν, Όρεγκον

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΛΛΗΝΑ

Αγώνισμα: Ακοντισμός

Πανεπιστήμιο: Βιρτζίνια

Περιφέρεια: Atlantic Coast Conference (ACC)

Καλύτερη φετινή επίδοση: 54,41μ. (26/03/26)

Τελικοί ACC: 14-16 Μαΐου 2026, Λούιβιλ, Κεντάκι

Προκριματικοί Ανατολής: 27-30 Μαΐου 2026, Λέξινγκτον, Κεντάκι

ΤΕΛΙΚΟΙ NCAA: 10-13 Ιουνίου 2026, Γιουτζίν, Όρεγκον

ΑΛΙΣΙΑ ΣΟΦΙ ΧΑΪ-ΦΙΝΙΣ

Αγωνίσματα: 1.500μ., 5.000μ.

Πανεπιστήμιο: Τέξας Α&Μ

Περιφέρεια: Southland Conference (SLC)

Καλύτερες φετινές επιδόσεις: 1.500μ. 4:28.49 (02/05/26), 5.000μ. 16:52.79 (17/04/26).

Τελικοί SLC: 14-16 Μαΐου 2026, Νακοντότσιες, Τέξας

Προκριματικοί Δύσης: 28-31 Μαΐου 2026, Φέιτβιλ, Άρκανσο

ΤΕΛΙΚΟΙ NCAA: 10-13 Ιουνίου 2026, Γιουτζίν, Όρεγκον

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αγωνίσματα: 800μ., 1.500μ.

Πανεπιστήμιο: University of Louisiana at Monroe (ULM)

Περιφέρεια: Sun Belt

Καλύτερες φετινές επιδόσεις: 800μ. 2:15.66 (14/02/26), 1.500μ. 4:40.58 (21/03/26)

Τελικοί Sun Belt: 14-16 Μαΐου 2026, Μόμπιλ, Αλαμπάμα

Προκριματικοί Ανατολής: 27-30 Μαΐου 2026, Λέξινγκτον, Κεντάκι

ΤΕΛΙΚΟΙ NCAA: 10-13 Ιουνίου 2026, Γιουτζίν, Όρεγκον