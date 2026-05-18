64α Μάτσεια: Φανταστική β' ημέρα με ρεκόρ και όρια!

Την Παρασκευή (15/05/26) ο πολύ δυνατός άνεμος στέρησε από τους αθλητές και τις αθλήτριες του στίβου τις καλές επιδόσεις, παρά την έντονη και αρκετά καλή προσπάθειά τους. Την Κυριακή (17/05/26), ωστόσο, ήρθε η ηχηρή «απάντηση» από τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι ξέδωσαν με φανταστικά αποτελέσματα και σκόρπισαν χαμόγελα ικανοποίησης στους άμεσα εμπλεκόμενους με τον κυπριακό κλασικό αθλητισμό. Σε σαφέστατα πιο ιδανικές καιρικές συνθήκες, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία, η δεύτερη ημέρα των «64ων Ματσείων», ίσως να είναι και μία από τις πιο αξιοσημείωτες αγωνιστικές ημέρες στον στίβο, με βάση τα αποτελέσματα στα αγωνίσματα που διεξήχθησαν και ιδιαίτερα από τα παιδιά των μικρών ηλικιακά κατηγοριών.

Την Κυριακή, λοιπόν, καταγράφηκαν ένα (1) παγκύπριο ρεκόρ κάτω των 20 ετών, ένα (1) παγκύπιο ρεκόρ Κ18 (σ.σ. από την ίδια αθλήτρια), τρία (3) ρεκόρ αγώνων, ένα (1) όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, τρεις (3) κορυφαίες επιδόσεις κάτω των 16 ετών και συνολικά 75 νέες ή πρώτες ατομικές επιδόσεις!!! Τι άλλο να ζητούσαν οι προπονητές και προπονήτριες των αθλητών και αθλητριών μας, αλλά και οι περήφανοι γονείς τους, καθώς βλέπουν την καθημερινή βελτίωση των παιδιών τους στους αγωνιστικούς χώρους τού στίβου! Χωρίς να υποτιμούμε την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι, πιο κάτω θα αναφερθούμε σε αυτά που ξεχώρισαν ιδιαίτερα στη β΄ ημέρα των «64ων Ματσείων».

Μία από τις πρώτες εξαιρετικές περιόδους τής σύντομης έως τώρα πορείας της στον στίβο, γιατί θα ακολουθήσουν ακόμα περισσότερες, διανύει η Μαρίνα Χατζηκώστα. Η 17χρονη αθλήτρια τού Κωνσταντίνου Σταύρου σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στη δισκοβολία, βελτιώνοντας για τρίτη φορά φέτος τα δικά της παγκύπρια ρεκόρ κάτω των 20 και κάτω των 18 ετών, ενώ κατέρριψε και το ρεκόρ αγώνων. Η Χατζηκώστα έριξε την Κυριακή (17/05) τον δίσκο της να προσγειωθεί στα 56,54μ.(!) και παραμένει η κορυφαία δισκοβόλος φέτος στον κόσμο, στην ηλικία της, ενώ πέρασε στην 6η θέση στον κόσμο, για την ηλικιακή κατηγορία κάτω των 20 ετών (γεννηθείσες το 2007 και μετά) και στην 1η θέση στην Ευρώπη!!! Αν προσθέσει τούς 1008 βαθμούς που κέρδισε από τα 56,54μ. στα «Μάτσεια» και αν συμπεριλάβει η Παγκόσμια Ομοσπονδία και τους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων (έριξε 54,84μ.), τότε η νεαρή πρωταθλήτριά μας αναμένεται να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση και συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών τού Μπέρμιγχαμ! Βέβαια, αυτό δεν πρέπει να της προσθέσει άγχος στους επόμενους αγώνες της, αφού έχει ήδη εξασφαλισμένη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κ18 και στο Παγκόσμιο Κ20.

Μιας και μιλήσαμε για όρια διεθνών διοργανώσεων, να αναφέρουμε ότι η ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών (Όρεγκον, 5-9/08/2026) αυξήθηκε κατά ένα μέλος και έγιναν πέντε (5) μέχρι στιγμής οι κυπριακές προκρίσεις. Αυτή που πέτυχε το όριο για το Όρεγκον είναι η Μαριλίζα Πιττάκα στα 200μ. Η 18χρονη αθλήτρια τού Κυριάκου Αντωνίου έτρεξε καταπληκτικά την απόσταση, τερματίζοντας στην 1η θέση με 24.07 (+1,1 μ/δ), με το όριο να είναι 24.35!

Εντυπωσιακή κούρσα στα 200μ. γυναικών πραγματοποίησε και μία 14χρονη, με έντονα γονίδια στο αίμα της από... γρήγορες ταχύτητες. Η θυγατέρα των παλαιών πρωταθλητών μας και κάτοχων παγκύπριων ρεκόρ, Άννινου Μαρκουλλίδη και Μαρίλιας Γρηγορίου, η Εστέλια Μαρκουλλίδου, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 24.87, που είναι η κορυφαία όλων των εποχών στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 16 ετών!!!

Άλλη μία μικρή με αθλητικά γονίδια, αλλά αυτά των... μεγάλων αποστάσεων, η 13χρονη Δέσποινα Λεμονάρη, θυγατέρα τού Νεόφυτου Λεμονάρη και της Νικολέττας Ιγνατίου, κατέγραψε την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών κάτω των 16 ετών, στα 5.000μ., με 18:44.56!!!

Ήθελε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη δικιά του καλύτερη επίδοση όλων των εποχών κάτω των 16 ετών, με την 4κιλη σφαίρα, και τα κατάφερε ο Σιον Άντριου Ογκμπούτου. Ο 15χρονος αθλητής τής Έλλης Ευαγγελίδου ήταν εξαιρετικός, ρίχνοντας στα 19,08μ.!!!

Σε ό,τι αφορά τις νέες επιδόσεις αγώνων, εκτός από τη Μαρίνα Χατζηκώστα στη δισκοβολία, την καλύτερη επίδοση στην ιστορία των «Ματσείων» κατέγραψε και ο Ανδρέας Μαχαλλεκίδης στο μήκος, με 7,70μ. (+1,7 μ/δ). Ο 21χρονος αθλητής τού Γιώργου Σκέντερ μπήκε εντυπωσιακά στο αγωνιστικό 2026, αφού σημείωσε νέα ατομική επίδοση, ενώ άφησε στην ιστορία το ρεκόρ αγώνων τού συγκατόχου τού παγκύπριου ρεκόρ (7,86μ.), Δημήτρη Αραούζου, ο οποίος, πριν από 35 χρόνια, το 1991, είχε άλμα στα 7,63μ.

Ως νέα επίδοση αγώνων, αφού πρώτη φορά διεξήχθη στα «Μάτσεια», θεωρείται και το 3:37.65 τού ΓΣΠ στη μικτή σκυταλοδρομία 4Χ400μ. Την ομάδα αποτελούσαν οι Ευάγγελος Πογιατζής, Άννα Μυλορδή, Ανδρέας Νεκτάριος Βότσης και Ελεάνα Καλογήρου.

* Να προσθέσουμε τις αρκετά καλές επιδόσεις, που τούς φέρνει κοντά στο να πετύχουν τα όρια για το Παγκόσμιο Κ20, τού Θεοδόση Αγγελή στα 400μ. με εμπόδια (53.54, όριο 53.00) και τού Λουκά Πέρο στο μήκος (7,43μ., όριο 7,58μ.).

* Πολυνίκης Γυμναστικός Σύλλογος στους άνδρες αναδείχθηκε ο ΓΣΟ και στις γυναίκες ο ΓΣΠ.

* Στη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, οι πρωταγωνιστές τής δεύτερης ημέρας, Μαρίνα Χατζηκώστα (ρεκόρ Κ18, Κ20 και αγώνων), Μαριλίζα Πιττάκα (όριο Παγκόσμιο Κ20), Ανδρέας Μαχαλλεκίδης (ρεκόρ αγώνων), 4Χ400μ. μικτή ΓΣΠ (ρεκόρ αγώνων) και οι μικροί Εστέλια Μαρκουλλίδου, Δέσποινα Λεμονάρη και Σιον Άντριου Ογκμπούτου (καλύτερες επιδόσεις Κ16).

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλους τους αθλητές - αθλήτριες και προπονητές - προπονήτριες, για την εντυπωσιακή δεύτερη αγωνιστική ημέρα στα «64α Μάτσεια» και σε όλους τούς εμπλεκόμενους, που είχε ως διοργανωτές τον Γυμναστικό Σύλλογο Πράξανδρο Κερύνειας και την ΚΟΕΑΣ.

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τούς τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες στη β΄ ημέρα των «64ων Ματσείων». Τα πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/matseia/

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ - ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

200Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Σταύρος Αυγουστίνου (1998) (ΓΣΕ) 21.49 (-0,2)

(2) Μάριος Παναγιώτου (2011) (ΓΣΟ) 21.54 (+2,0)

(3) Μάρκος Αντωνιάδης (2006) (ΓΣΟ) 21.86 (-0,2)

200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (+1,1 μ/δ)

(1) Μαριλίζα Πιττάκα (2007) (ΓΣΟ) 24.07

(όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20)

(2) Θέκλα Αλεξάνδρου (2002) (ΓΣΚ) 24.32

(3) Εστέλια Μαρκουλλίδου (2011) (ΓΣΟ) 24.87

(καλύτερη επίδοση Κ16 όλων των εποχών)

800Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ελάιτζα Πάτρικ Γκουλντ (2008) (ΓΣΟ) 1:52:05

(2) Ες Μπάμπα Σοράι (2007) (ΓΣΚ) 1:53.92

(3) Μάριος Σπύρου (2004) (ΓΣΠ) 1:57.07

800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Αναστασία Παπαδοβασιλάκη (2006) (ΓΣΚ) 2:14.95

(2) Μαρία Νικολάου (2005) (ΓΣΠ) 2:16.18

(3) Μαρίγια Γκένζελμαν (1995) (ΓΣΚ) 2:18.18

5.000Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γεώργιος Τοφή (1991) (ΓΣΕ) 15:09.90

(2) Κωνσταντίνος Μικελλίδης (2007) (ΓΣΚ) 15:28.30

(3) Ανδρέας Προδρόμου (1999) (ΓΣΕ) 15:49.23

5.000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μερόπη Παναγιώτου (1994) (ΓΣΠ) 17:33.47

(2) Χρυσοβαλάντω Τούμπα (2004) (ΓΣΠ) 18:31.69

(3) Δέσποινα Λεμονάρη (2012) (ΓΣΚ) 18:44.56

(καλύτερη επίδοση Κ16 όλων των εποχών)

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Θεοδόσης Αγγελή (2008) (ΓΣΠρ) 53.54

(2) Ανδρέας Γεωργίου (2003) (ΓΣΚ) 56.82

(3) Τζακ Μπέκετ Πρόσερ (2010) (ΓΣΚ) 1:02.66

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Χρυστάλλα Λαζάρου (1998) (ΓΣΚ) 1:02.77

(2) Βικτώρια Τσαμουρλίδου (2009) (ΓΣΚ) 1:06.22

(3) Δήμητρα Σεργίδη (2004) (ΓΣΚ) 1:06.57

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ιωάννης Ανανιάδης (1996) (ΓΣΟ) 2,03μ.

(2) Κυριάκος Παμπακάς (2001) (ΓΣΟ) 1,90μ.

(3) Αριστοτέλης Κωνσταντίνου (2011) (ΓΣΟ) 1,80μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Άντρεα Βάσου (2003) (ΓΣΟ) 3,60μ.

(2) Στεφανία Σερμπάν (2004) (ΓΣΟ) 3,50μ.

(3) Χάνα Μαχμόδ (2009) (ΓΣΟ) 3,30μ.

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ανδρέας Μαχαλλεκίδης (2005) (ΓΣΠρ) 7,70μ. (+1,7) ρ.αγ.

(2) Λουκάς Πέρο (2007) (ΓΣΕ) 7,43μ. (+1,9)

(3) Γρηγόρης Σταυρινίδης (2006) (ΓΣΟ) 6,88μ. (-0,3)

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Παντελίτσα Χαραλάμπους (1998) (ΓΣΕ) 6,02μ. (+0,5)

(2) Μαριλένα Παπανικολάου (2011) (ΓΣΚ) 5,99μ. (+0,7)

(3) Χλόη Χρίστου (2003) (ΓΣΟ) 5,72μ. (+2,0)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Πέτρος Μιχαηλίδης (2000) (ΓΣΠ) 18,77μ.

(2) Κυριάκος Βασιλείου (2008) (ΓΣΖ) 15,83μ.

(3) Πέτρος Μιτσίδης (1977) (ΓΣΠ) 13,55μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μαρίνα Χατζηκώστα (2009) (ΓΣΟ) 56,54μ. ρ.αγ.

(παγκύπριο ρεκόρ Κ20 και Κ18)

(2) Στυλιάνα Κυριακίδου (2000) (ΓΣΠ) 48,33μ.

(3) Βιολέτα Σίρμοβα (2001) (ΓΣΕ) 43,87μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Αλέξανδρος Πουρσανίδης (1993) (ΓΣΚ) 67,30μ.

(2) Αλέξανδρος Γκαμράουι (2008) (ΓΣΠ) 65,17μ.

(3) Κυριάκος Καϊττάνης (2006) (ΓΣΟ) 63,07μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου (2004) (ΓΣΟ) 49,50μ.

(2) Ιωάννα Νικολαΐδη (2010) (ΓΣΚ) 41,22μ.

(3) Ειρήνη Κωνσταντίνου (2005) (ΓΣΠ) 38,73μ.

4Χ400Μ. ΜΙΚΤΗ

(1) Γ.Σ. τα Παγκύπρια (ΓΣΠ) 3:37.65 ρ.αγ.

(Ευάγγελος Πογιατζής, Άννα Μυλορδή, Ανδρέας Νεκτάριος Βότσης, Ελεάνα Καλογήρου)

(2) Γ.Σ. Κόροιβος (ΓΣΚ) 3:46.71

(3) Γ.Σ. τα Ολύμπια (ΓΣΟ) 3:59.32

ΚΟΕΑΣ