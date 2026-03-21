Παγκόσμιο κλειστού: Άνετα στα ημιτελικά ο Μίλαν Τράικοβιτς

Την πρόκρισή του στα ημιτελικά των 60μ. με εμπόδια, στο 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στο Τόρουν τής Πολωνίας, εξασφάλισε πριν από λίγο (21/03/26) ο Μίλαν Τράικοβιτς.

Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη έκανε αρκετά καλή κούρσα στον πρώτο γύρο, τερματίζοντας στη 2η θέση τής τέταρτης σειράς με 7.66 και εξασφάλισε άνετα την παρουσία του στις απογευματινές ημιτελικές σειρές (19:48 ώρα Πολωνίας, 20:48 ώρα Κύπρου). Μιλώντας στον Μιχάλη Μανουηλίδη στην ΕΡΤ ο Μίλαν Τράικοβιτς δήλωσε ευχαριστημένος για την πρωινή του κούρσα και έτοιμος να προσπαθήσει να φτάσει στον τέταρτο συνεχόμενο τελικό του σε Παγκόσμιο Κλειστού.

«Έπρεπε να κάνω μία καλή κούρσα στον πρώτο γύρο και να εκτελέσω κάποια πράγματα τα οποία θα μου χρειαστούν για τον ημιτελικό. Αισθάνομαι ότι τα πήγα καλά. Η πίστα είναι πολύ γρήγορη και αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι ξέρω τι πρέπει να κάνω στα ημιτελικά και θα το παλέψω μέχρι το τελευταίο μέτρο για να προκριθώ στον τέταρτό μου τελικό», ήταν κάποιες από τις δηλώσεις τού 7ου Ολυμπιονίκη μας στην ΕΡΤ.