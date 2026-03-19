Παγκόσμια Κλειστού: Χάλκινο ο Ιωάννου, τρεις τελικούς ο Τράικοβιτς

Η προσοχή των περισσότερων φίλων του στίβου θα στραφεί το τριήμερο 20 με 22 Μαρτίου 2026, στην πόλη Τόρουν τής Πολωνίας, η οποία θα φιλοξενήσει το 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στη διοργάνωση από τον 7ο Ολυμπιονίκη τού 2016 και σημαιοφόρο μας στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού το 2024, Μίλαν Τράικοβιτς, στα 60μ. με εμπόδια.

Μετά την πρώτη δοκιμαστική διοργάνωση το 1985 στο Παρίσι, το επίσημο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου διεξήχθη το 1987 στην Ιντιανάπολις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση τού 1987 τον κυπριακό στίβο εκπροσώπησαν οι κάτοχοι των παγκύπριων ρεκόρ στα οριζόντια άλματα, ο Δημήτρης Αραούζος (μήκος) και ο Μάριος Χατζηανδρέου (τριπλούν).

Η ΚΟΕΑΣ εκπροσωπήθηκε στα 19 από τα 20 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου, καθώς δεν είχαμε αποστολή μόνο το 1993 στο Τορόντο. Στα 19 αυτά Παγκόσμια Κλειστού συμμετείχαμε με 20 αθλητές και εννέα (9) αθλήτριες (στο σύνολο 29), με την υποσημείωση ότι καμία από τις γυναίκες εκπροσώπους μας έχει καταγράψει δεύτερη συμμετοχή!!! Αντίθετα, οι 20 αντρικές παρουσίες έγιναν από 11 αθλητές, αφού τέσσερις (4) συμμετοχές κατέγραψε ο Πρόδρομος Κατσαντώνης, από τρεις (3) οι Γιάννης Ζησιμίδης και Μίλαν Τράικοβιτς και από δύο (2) οι Μάριος Χατζηανδρέου και Κυριάκος Ιωάννου. Έτσι φέτος, ο Τράικοβιτς θα πιάσει στην πρώτη θέση τον Κατσαντώνη με τέσσερις (4) συμμετοχές.

Ο Κυριάκος Ιωάννου και ο Μίλαν Τράικοβιτς θεωρούνται ως οι πιο πετυχημένοι Κύπριοι αθλητές στα Παγκόσμια Κλειστού Στίβου, στα 39 χρόνια διεξαγωγής της διοργάνωσης. Άλλωστε, είναι και οι μοναδικοί αθλητές μας που έχουν παρουσία σε τελικό σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοικτού και κλειστού και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανοικτού και κλειστού (μαζί τους σε αυτές τις επιτυχίες και ο Απόστολος Παρέλλης, τού οποίου η δισκοβολία δεν διεξάγεται σε κλειστό στάδιο). Ο Κυριάκος Ιωάννου είναι και ο μοναδικός μας αθλητής που κατέκτησε μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κλειστού, κι αυτό το πέτυχε το 2008 στη Βαλένθια, κρεμώντας στο λαιμό του το χάλκινο μετάλλιο στο ύψος με 2,30μ. Στην επόμενη διοργάνωση στην Ντόχα (2010), ο κορυφαίος αθλητής μας βρέθηκε πολύ κοντά σε δεύτερο συνεχόμενο βάθρο, κατακτώντας την εξαιρετική 4η θέση με 2,28μ.

Τη σκυτάλη στις επιτυχίες πήρε από τον «κουμπάρο» του ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο οποίος έγινε ο πρώτος Κύπριος αθλητής με τρεις προκρίσεις σε τελικούς και μάλιστα συνεχόμενους, σε ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα όπως είναι τα 60μ. με εμπόδια. Το 2018 στο Μπέρμιγχαμ έκανε φανταστικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, φτάνοντας στον τελικό με το εξαιρετικό παγκύπριο ρεκόρ των 7.51, όμως εκεί έφυγε λίγο βιαστικά από τον βατήρα (αντίδραση 0.084), αφού αδημονούσε για το βάθρο, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια (εξαιτίας του κορωνοϊού ακυρώθηκε το Παγκόσμιο του 2020) ο Τράικοβιτς έδειξε ξανά το σπουδαίο ταλέντο του στο Βελιγράδι, καθώς και πάλι στα ημιτελικά ήταν καταπληκτικός, τρέχοντας σε 7.53 και στον τελικό δεν ρίσκαρε και κατάφερε να αναδειχθεί 7ος Παγκοσμιονίκης!!! Το καλό τρίτωσε για τον κορυφαίο εμποδιστή μας στη Γλασκόβη το 2024, εκεί όπου το 2019 πανηγύρισε το ιστορικό χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κλειστού, καθώς και πάλι έπειτα από έναν φανταστικό ημιτελικό (7.53), κέρδισε για τρίτο σερί Παγκόσμιο Κλειστού την πρόκρισή του για τον τελικό, στον οποίο τερμάτισε στην 8η θέση σε 7.59!

* Αξίζει να αναφέρουμε ότι τρεις από τους πιο γρήγορους αθλητές μας στην ιστορία, οι Γιάννης Ζησιμίδης, Άννινος Μαρκουλλίδης και Πρόδρομος Κατσαντώνης είχαν προκρίσεις στα ημιτελικά των αγωνισμάτων τους.

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε όλες τις συμμετοχές και τα αποτελέσματα των Κύπριων αθλητών και αθλητριών στην ιστορία των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Κλειστού Στίβου:

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

1ο 1987 ΙΝΤΙΑΝΑΠΟΛΙΣ (ΗΠΑ) (6-8/3)

Δημήτρης Αραούζος (μήκος) 7,34μ. 17/19

Μάριος Χατζηανδρέου (τριπλούν) 15,72μ. 15/20

2ο 1989 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) (3-5/3)

Γιάννης Ζησιμίδης (60μ.) 6.81 25/34

3ο 1991 ΣΕΒΙΛΛΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ) (8-10/3)

Μάριος Χατζηανδρέου (τριπλούν) 15,97μ. 15/21

5ο 1995 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ) (10-12/3)

Γιάννης Ζησιμίδης (60μ.) 6.71 18/52 - Ημιτελικά

(προκριματικές σειρές: 6.67 3ος - 3η σειρά, συνολικά 12ος)

Ευριπίδης Δημοσθένους (400μ.) 47.95 14/26

Δώρα Κυριάκου (400μ.) 53.46 13/19

6ο 1997 ΠΑΡΙΣΙ (ΓΑΛΛΙΑ) (7-9/3)

Γιάννης Ζησιμίδης (60μ.) 6.73 16/53 - Ημιτελικά

(προκριματικές σειρές: 6.64 2ος - 3η σειρά, συνολικά 15ος)

Πρόδρομος Κατσαντώνης (200μ.) 21.32 19/32

7ο 1999 ΜΑΕΜΠΑΣΙ (ΙΑΠΩΝΙΑ) (5-7/3)

Άννινος Μαρκουλλίδης (200μ.) 22.30 17/31 - Ημιτελικά

(προκριματικές σειρές: 21.02 3ος - 5η σειρά, 14ος)

8ο 2001 ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) (9-11/4)

Κωνσταντίνος Χατζημάρκου (800μ.) 1:53.10 23/26

9ο 2003 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) (14-16/3)

Πρόδρομος Κατσαντώνης (60μ.) 6.66 10/56 - Ημιτελικά

(προκριματικές σειρές: 6.64 2ος - 7η σειρά, 9ος)

10ο 2004 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) (5-7/3)

Πρόδρομος Κατσαντώνης (60μ.) 6.81 38/58

Άντρη Σιάλου (400μ.) 53.62 14/24

11ο 2006 ΜΟΣΧΑ (ΡΩΣΙΑ) (10-12/3)

Πρόδρομος Κατσαντώνης (60μ.) 6.79 30/54

12ο 2008 ΒΑΛΕΝΘΙΑ (ΙΣΠΑΝΙΑ) (7-9/3)

Κυριάκος Ιωάννου (ύψος) 2,30μ. 3/17 - ΧΑΛΚΙΝΟ

(Προκριματικά: 4ος με 2,27μ.)

13ο 2010 ΝΤΟΧΑ (ΚΑΤΑΡ) (12-14/3)

Κυριάκος Ιωάννου (ύψος) 2,28μ. 4/18 - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Προκριματικά: 6ος με 2,26μ.)

Μαριάννα Ζαχαριάδη (επί κοντώ) 4,35μ. 13/18

14ο 2012 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (9-11/3)

Αλέξανδρος Σταυρίδης (60μ. εμπόδια) 8.17 26/31

Δήμητρα Αραχωβίτη (60μ. εμπόδια) Ακυρώθηκε -/29

15ο 2014 ΣΟΠΟΤ (ΠΟΛΩΝΙΑ) (7-9/3)

Ραμόνα Παπαϊωάννου (60μ.) 7.43 30/43

16ο 2016 ΠΟΡΤΛΑΝΤ (ΗΠΑ) (17-20/3)

Θεοφάνης Μιχαηλάς (800μ.) 1:51.36 9/15

17ο 2018 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) (1-4/3)

Μίλαν Τράικοβιτς (60μ. εμπόδια) Ακυρώθηκε -/37 - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Πρώτος γύρος: 7.56 1ος - 1η σειρά, συνολικά 3ος, Ημιτελικά: 7.51 1ος - 3η σειρά, συνολικά 2ος)

18ο 2022 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΣΕΡΒΙΑ) (18-20/3)

Μίλαν Τράικοβιτς (60μ. εμπόδια) 7.62 7/45 - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Πρώτος γύρος: 7.69 4ος - 1η σειρά, συνολικά 19ος, Ημιτελικός: 7.53 2ος - 1η σειρά, συνολικά 6ος)

Ολίβια Φωτοπούλου (60μ.) 7.45 41/47

Ναταλία Χριστοφή (60μ. εμπόδια) 8.20 29/43

19ο 2024 ΓΛΑΣΚΟΒΗ (Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ) (1-3/3)

Μίλαν Τράικοβιτς (60μ. εμπόδια) 7.59 8/41 - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Πρώτος γύρος: 7.59 1ος - 4η σειρά, συνολικά 5ος, Ημιτελικός: 7.53 1ος - 1η σειρά, συνολικά 6ος)

Δάφνη Γεωργίου (60μ. εμπόδια) 8.19 31/41

20ό 2025 ΝΑΝΖΙΝΓΚ (ΚΙΝΑ) (21-23/3)

Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,92μ. 7/10 - ΤΕΛΙΚΟΣ

(υπήρξε απευθείας τελικός χωρίς προκριματικά)

