Tώρα που βρήκε τον τρόπο...

Tώρα που βρήκε τον τρόπο...

Οι γαλάζιοι κέρδισαν και στα δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου την παφιακή ομάδα

Μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν θέμα συζήτησης το γεγονός, ότι ο Απόλλωνας δεν μπορούσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Πάφο FC, αφού η παφιακή ομάδα μετρούσε 16 ματς αήττητη (5 ισοπαλίες, 11 ήττες για τον Απόλλωνα), όμως τα πράγματα άλλαξαν στην τρέχουσα σεζόν.

Οι γαλάζιοι κέρδισαν και στα δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου την παφιακή ομάδα και θα επιδιώξει αύριο (17:00) να τριτώσει το καλό, παίρνοντας το διπλό στο «Στέλιος Κυριακίδης», ώστε να κάνει αρχή με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη β’ φάση του πρωταθλήματος.

Εξάλλου, η ομάδα της Λεμεσού επιδιώκει πρωτίστως, να διατηρηθεί εντός τριάδας στον βαθμολογικό πίνακα και με τρίποντο θα κάνει σημαντικό βήμα προς επίτευξη αυτού του στόχου, νοουμένου ότι θα ανοίξει την απόσταση από την παφιακή ομάδα, που αυτή τη στιγμή είναι στο τέταρτο σκαλοπάτι, δύο βαθμούς πίσω από τους γαλάζιους (53-51), που ισοβαθμούν με την ΑΕΚ.

Για τον καταρτισμό των πλάνων του Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος μετράει πλέον 12 παιχνίδια (10 νίκες, δύο ισοπαλίες) πρωταθλήματος αήττητος στον πάγκο της ομάδας της Λεμεσού, δεν περιλαμβάνεται ο Τόμας Λαμ και ο Ντουοντού, ενώ ως αμφίβολος δίνεται ο Βούρος. Σαφώς στα θετικά είναι, ότι ο Αργεντινός τεχνικός μπορεί να υπολογίζει ξανά στις υπηρεσίες δύο σημαντικών ποδοσφαιριστών, των Τόμας και Μπράουν, που εξέτισαν την ποινή τιμωρίας τους λόγω καρτών.

