Θρύλος της Λίβερπουλ «κατακεραυνώνει» τον Σαλάχ: «Είναι ο λόγος που η ομάδα βρίσκεται τόσο χαμηλά»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει τις... χαμηλές πτήσεις με την φανέλα της Λίβερπουλ, με τον Αιγύπτιο να έχει πετύχει 10 γκολ και να έχει μοιράσει εννέα ασίστ σε 34 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, με τον ίδιο να μην θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη που οδήγησε τους «κόκκινους» στον τίτλο της Premier League.

Σε αυτό συμφωνεί και ο Γκρέαμ Σούνες. Ο θρύλος των Πρωταθλητών Αγγλίας μίλησε στην «Daily Mail», τονίζοντας πως είναι ο λόγος που το σύνολο του Άρνε Σλοτ βρίσκεται σε αυτή την φθίνουσα πορεία, αρκετά μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας.

«Αυτό που συμβαίνει, κατά τη γνώμη μου και από την εμπειρία μου, είναι ότι η καριέρα σου εξελίσσεται με έναν από δύο τρόπους. Όταν φτάνεις περίπου στην ηλικία των 33-34 ετών, είτε πέφτεις απότομα, είτε υπάρχει μια σταδιακή πτώση. Νομίζω ότι ο Σαλάχ ανήκει στην πρώτη κατηγορία», δήλωσε αρχικά ο πρώην Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής.

Συνεχίζοντας: «Πήγα να δω το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, το Community Shield απέναντι στην Πάλας, και καθόμουν δίπλα στον μικρό μου γιο. Είπα: “Δεν ξέρω τι του συμβαίνει;” Και μετά σκέφτηκα, ίσως χρειάζεται μισή ντουζίνα αγώνες για να βρει ρυθμό.

Αλλά δεν βελτιώθηκε ποτέ. Οι αριθμοί του το δείχνουν. Τα στατιστικά του έχουν πέσει πολύ, και είναι ο βασικότερος λόγος που η Λίβερπουλ κάνει μια μέτρια σεζόν. Γιατί μέσα σε αυτή την ομάδα παικτών, κάποιοι νιώθουν την πίεση, κάποιοι αισθάνονται την αρνητικότητα που υπάρχει γύρω τους, και δεν ανταποκρίνονται πολύ καλά σε αυτό».

«Οι καλύτερες μέρες του ανήκουν πλέον στο παρελθόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Ο πρώτος που το καταλαβαίνει αυτό είσαι ο ίδιος σου ο εαυτός, και συμβαίνει σε όλους. Δεν βλέπω την ίδια λάμψη. Νομίζω ότι αν ψάχνεις τον βασικότερο λόγο, για την ασταθή πορεία της Λίβερπουλ, είναι επειδή δεν έχει τα ίδια νούμερα.

Για έξι, επτά χρόνια ήταν ο παίκτης-σημείο αναφοράς της ομάδας. Έχει αλλάξει εντελώς παιχνίδια όταν δεν πήγαιναν καλά και έχει πετύχει έναν απίστευτο αριθμό γκολ κάθε σεζόν. Είναι σπουδαίος, ένας θρύλος της Λίβερπουλ, αλλά η καλύτερη του σεζόν ανήκει στο παρελθόν», ολοκλήρωσε ο Σούνες.

