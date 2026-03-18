Με στόχο τον 4ο τελικό πετά για Τόρουν ο Μίλαν Τράικοβιτς

Με προορισμό το Τόρουν τής Πολωνίας αναχωρούν σήμερα το μεσημέρι (18/03/26) από τη Λάρνακα, ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο προπονητής του Αντώνης Γιαννουλάκης και ο φυσικοθεραπευτής του Άρης Ξιουφαρίδης. Το Τόρουν (Κουγιάβι Πομόζε) θα φιλοξενήσει από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2026 το 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, με τον Μίλαν Τράικοβιτς να είναι ο Αμοναδικός εκπρόσωπός μας, καθώς ήταν ο μόνος που πέτυχε το όριο πρόκρισης τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ο 7ος Ολυμπιονίκης το 2016 και πρωταθλητής Ευρώπης το 2019 στον κλειστό στίβο, έτρεξε στις 14 Φεβρουαρίου 2026, στην Παιανία, τα 60μ. με εμπόδια σε 7.60, με το όριο πρόκρισης να είναι 7.65. Τα 7.60 είναι η 16η καλύτερη φετινή επίδοση από τους 47 συμμετέχοντες, όμως ποτέ τα στατιστικά και οι προηγούμενες κούρσες καθορίζουν την έκβαση σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Άλλωστε, ο Μίλαν Τράικοβιτς το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι... «είναι αθλητής αγώνων και των μεγάλων πρωταθλημάτων», όπως χαρακτηριστικά μάς ανέφερε ο προπονητής του Αντώνης Γιαννουλάκης. Να μην ξεχνάμε ότι στις τρεις προηγούμενες παρουσίες του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου κατάφερε να κερδίσει την πρόκρισή του στον τελικό και τις τρεις φορές!!! Κάτι που κανένας άλλος αθλητής μας πέτυχε στο παρελθόν. Κι επειδή έρχεται η τέταρτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κλειστού, με την οποία θα ισοφαρίσει το ρεκόρ συμμετοχών τού Μάκη Κατσαντώνη, δεν υπάρχει άλλος στόχος από την παρουσία του σε τέταρτο συνεχόμενο τελικό.

«Ο στόχος μου όταν λαμβάνω μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις είναι πάντα ο ίδιος... η πρόκρισή μου στον τελικό. Βέβαια, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρω και ιδιαίτερα απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε γύρο ξεχωριστά, αφού μιλάμε για δρόμο με εμπόδια. Βλέπουμε κούρσα με κούρσα και προχωράμε», μας ανέφερε στη συνομιλία μας ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο οποίος έκανε αρκετά καλή προετοιμασία, με δύο επισκέψεις στη Νότια Αφρική, βάζοντας στο σώμα του πολλή προπόνηση. Στην αρχή της χρονιάς στον κλειστό στίβο ήταν λίγο άτυχος, αφού κρυολόγησε και έκανε τις πρώτες κούρσες του με καταπονημένο οργανισμό. Μία δεύτερη ατυχία, ήταν πως, μετά το Βαλκανικό Κλειστού και την κατάκτηση τού χρυσού μεταλλίου στις 21 Φεβρουαρίου, υποχρεώθηκε να απέχει των προπονήσεων για μία εβδομάδα, εξαιτίας τού ότι είχε μαζέψει υγρό στον αριστερό του αστράγαλο και έπρεπε να ξεκουραστεί και να κάνει θεραπείες. Ευτυχώς το τελευταίο διάστημα επανήλθε δυναμικά στις προπονήσεις και πάει στο Τόρουν για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, οι τρεις κούρσες (πρώτος γύρος, ημιτελικά και τελικός) των 60μ. με εμπόδια θα διεξαχθούν σε μία ημέρα και στο Τόρουν αυτό θα γίνει το Σάββατο 21 Μαρτίου. «Δεν είναι κάτι που με επηρεάζει αυτό, με την απόσταση των 60 μέτρων να μην είναι μεγάλη και να προκαλεί κούραση. Άλλωστε, θα είναι το ίδιο για όλους. Όμως, επειδή θέλω να φτάσω μέχρι τον τελικό, ετοιμάζομαι γι’ αυτήν τη διαδικασία με τις συνεχόμενες κούρσες. Ελπίζω να βρεθώ στην καλύτερή μου ημέρα το Σάββατο και να πετύχω τον πρώτο στόχο της χρονιάς», μάς είπε σχετικά ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο οποίος το βράδυ τής Τρίτης (17/03/26) γιόρτασε τα γενέθλιά του με την οικογένειά του και τη μικρούλα Αμαρυλλίς, η οποία σιγά - σιγά θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται το πόσο σπουδαίος πρωταθλητής είναι ο πατέρας της.

Αρκετά ικανοποιημένος είναι για τη φετινή προετοιμασία με τον Μίλαν Τράικοβιτς, ο προπονητής του Αντώνης Γιαννουλάκης. Ο έμπειρος Χανιώτης προπονητής, ο οποίος συνεργάζεται με τον Τράικοβιτς από τον Σεπτέμβριο τού 2015, μπορεί να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα σε ποια κατάσταση είναι ο πρωταθλητής μας και τι προπόνηση έχει στα πόδια του. «Ο Μίλαν δούλεψε πάρα πολύ καλά τον χειμώνα. Σε ολόκληρη την προετοιμασία ήταν αφοσιωμένος και έκανε το καλύτερο που μπορούσε για να είναι στα καλύτερά του και τώρα, και το καλοκαίρι, στο οποίο υπάρχουν πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Παρά τα μικροπροβληματάκια που εμφανίστηκαν μετά το Βαλκανικό, είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και πάει στο Παγκόσμιο για να κάνει το καλύτερο. Ο Μίλαν είναι αθλητής αγώνων και των μεγάλων πρωταθλημάτων. Δουλεύουμε εντατικά και σε συγκεκριμένα κομμάτια, το τελευταίο διάστημα, για να καταφέρει να πετύχει τον στόχο του, που είναι ο τέταρτος τελικός σε Παγκόσμιο Κλειστού», μάς είπε ανάμεσα σε άλλα ο Αντώνης Γιαννουλάκης, ο οποίος έχει οδηγήσει τον Μίλαν Τράικοβιτς στις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του.

Στατιστικώς, να αναφέρουμε ότι ο Μίλαν Τράικοβιτς θα αγωνιστεί για 12η φορά στην «Τόρουν Αρένα», αφού σχεδόν κάθε χρόνο λαμβάνει μέρος στο διεθνές μίτινγκ κλειστού στίβου «Copernicus Cup» στην πόλη. Στις 11 κούρσες που έκανε στην «Τόρουν Αρένα», σε 7 συμμετοχές (κάποιες χρονιές υπήρχε ημιτελικός και τελικός), το 2018 κέρδισε την 1η θέση και το 2019 κατέγραψε την καλύτερη επίδοσή του εκεί με 7.54 (2ος).

Καλή επιτυχία Μίλαν και Αντώνη Γιαννουλάκη. Ό,τι καλύτερο...

ΜΙΛΑΝ ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ

Ημερομηνία γέννησης: 17/03/1992

Τόπος γέννησης: Σουρντούλιτσα, Σερβία

Τόπος διαμονής: Λεμεσός

Σύλλογος: Γ.Σ. Ολύμπια Λεμεσού

Προπονητής: Αντώνης Γιαννουλάκης

Αγώνισμα: 60μ. με εμπόδια

Ατομική επίδοση: 7.51 (04/03/2018, Μπέρμιγχαμ) - παγκύπριο ρεκόρ

Φετινή επίδοση: 7.60 (14/02/2026, Παιανία)

Παγκόσμια κατάταξη (έως 12/03/26): 69ος με 1200 βαθμούς

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

7ος Ολυμπιακοί Αγώνες 2016, Ρίο ντε Τζανέιρο

8ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2019, Ντόχα

1ος Ευρωπαϊκό Κλειστού 2019, Γλασκόβη

7ος Παγκόσμιο Κλειστού 2022, Βελιγράδι

8ος Παγκόσμιο Κλειστού 2024, Γλασκόβη

2ος Ευρωπαϊκοί Αγώνες 2023, Χορζόφ

5ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2016, Άμστερνταμ

6ος Ευρωπαϊκό Κλειστού 2017, Βελιγράδι

4ος Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 2018, Χρυσή Ακτή

6ος Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 2022, Μπέρμιγχαμ

1ος Μεσογειακοί Αγώνες 2022, Οράν

2ος Ντάιαμοντ Λιγκ 2017, Λονδίνο

1ος Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2015, Πιτέστι

1ος Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2016, Πιτέστι

1ος Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2023, Κράλιεβο

3ος Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2025, Βόλος

1ος Βαλκανικό Κλειστού 2015, Κωνσταντινούπολη

1ος Βαλκανικό Κλειστού 2017, Βελιγράδι

1ος Βαλκανικό Κλειστού 2026, Βελιγράδι

6ος Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα 2015, Γκουανγκζού

Προηγούμενα Παγκόσμια Κλειστού

2018 Μπέρμιγχαμ ΤΕΛΙΚΟΣ Ακύρωση, -/37

(Πρώτος γύρος: 7.56, Ημιτελικά: 7.51, στον τελικό έκανε άκυρη εκκίνηση)

2022 Βελιγράδι ΤΕΛΙΚΟΣ 7.62, 7/45

(Πρώτος γύρος: 7.69, Ημιτελικά: 7.53)

2024 Γλασκόβη ΤΕΛΙΚΟΣ 7.59, 8/41

(Πρώτος γύρος: 7.59, Ημιτελικά: 7.53)

ΠΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/03/2026

Πρώτος γύρος: 10:20 (11:20 Κύπρου)

Ημιτελικά: 19:48 (20:48 Κύπρου)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 21:02 (22:02 Κύπρου)