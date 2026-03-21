Προς επιβεβαίωση των φόβων για Καμπρέρα

Άσχημα μαντάτα φαίνεται πως προκύπτουν για την περίπτωση του Καμπρέρα.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ τραυματίστηκε στον επαναληπτικό με την Κρίσταλ Πάλας το βράδυ της Πέμπτης (19/03) και αμέσως σήμανε συναγερμός στις τάξεις των κιτρινοπρασίνων.

Ο Αργεντινός πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εντός των επόμενων ωρών αναμένονται τα νεότερα.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ρήξη χιαστού, τραυματισμός ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης για μήνες.