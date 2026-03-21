Σταρ κι εκτός γηπέδων: Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνιστεί σε βίντεο κλιπ και γίνεται viral

Ο Λιονέλ Μέσι, παρότι έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στο ποδόσφαιρο και έφτασε πρόσφατα τα 900 γκολ στην καριέρα του, έδειξε και μια διαφορετική πλευρά του.

Συγκεκριμένα, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε σε βίντεο κλιπ, μαζί με τον συμπαίκτη του στην Ίντερ Μαϊάμι και την εθνική Αργεντινής, Ροντρίγκο Ντε Πολ. Οι δυο τους συμμετέχουν στο νέο κλιπ του τραγουδιού «Δυο εραστές» της Τίνι Στέσελ, η οποία είναι και σύντροφος του Ντε Πολ.

Με λίγα λόγια, ο Μέσι δοκίμασε κάτι διαφορετικό από το ποδόσφαιρο, κάνοντας μια εμφάνιση σε μουσικό βίντεο μαζί με φίλους και γνωστούς του.

Όπως ήταν φυσιολογικό το βίντεο κλίπ... απογειώθηκε με την συμμετοχή του Μέσι, ο οποίος παρουσιάζεται να κρατάει μια σακούλα με πάγο πίσω από την πόρτα και λέει: «Ανοίξτε, ο πάγος λιώνει!». Επίσης σε ένα άλλο πλάνο, ο Αργεντίνος θρύλος αλλάζει πάσες με τον Ντε Πολ σε ένα κλίμα γιορτής.

Δείτε το στιγμιότυπο από το βίντεο κλιπ:

