Ευρωπαϊκό Ρίψεων: Οι κακές καιρικές συνθήκες δεν λύγισαν κανέναν...

Οι κακές καιρικές συνθήκες ήταν δυστυχώς από τους πρωταγωνιστές και της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας τού 25ου Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, το οποίο φιλοξενήσαμε το σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου 2026, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία. Με πολύ δυνατούς ανέμους, αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, τσουχτερό κρύο, αρκετές βροχές οι οποίες ήταν κάποιες στιγμές και πολύ έντονες που έμοιαζαν και σαν χιονόνερο, συνέθεταν ένα μη συνηθισμένο σκηνικό για τη Λευκωσία στο μέσο Μαρτίου. Παρά τις πολύ αντίξοες συνθήκες, οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετείχαν στη διοργάνωση έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και δεν ήταν λίγοι αυτοί που κατέγραψαν ατομικές επιδόσεις, ενώ σημειώθηκαν και εθνικά ρεκόρ.

Στη διάρκεια του διημέρου, στα 16 αγωνίσματα που διεξήχθησαν σε σφαιροβολία, δισκοβολία, σφυροβολία και ακοντισμό, στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών, ανδρών Κ23 και γυναικών Κ23, καταγράφηκαν τέσσερα (4) νέα εθνικά ρεκόρ, δύο (2) εθνικά ρεκόρ κάτω των 23 ετών, τρεις (3) κορυφαίες επιδόσεις φέτος στον κόσμο και τέσσερις (4) στην Ευρώπη, τρεις (3) κορυφαίες φετινές επιδόσεις στην Ευρώπη κάτω των 23 ετών και 28 νέες ατομικές επιδόσεις! Καθόλου άσχημα με τέτοιες καιρικές συνθήκες, που αποδεικνύουν περίτρανα και την ποιότητα των αθλητών και αθλητριών που ήρθαν στην Κύπρο να αγωνιστούν, παρά τα κακεντρεχή σχόλια από κάποιες... Κασσάνδρες.

Τα κυπριακά αποτελέσματα...

Ο κυπριακός στίβος πανηγύρισε το τέταρτό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα Ρίψεων, το τρίτο από τον Ιωσήφ Κεσίδη, ο οποίος έκανε δύο τα ασημένια του, έχοντας πέρσι κατακτήσει το χρυσό στη σφυροβολία κάτω των 23 ετών. Όλοι οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, υπό τις περιστάσεις, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τις προσπάθειές τους, με κάποιους να είναι αρκετά νεαροί ακόμα. Από τους 13 εκπροσώπους μας, οι εννέα (9) είναι κάτω των 21 ετών και πρόσθεσαν σημαντικές εμπειρίες, από όλες τις απόψεις, για τη μελλοντική τους πορεία. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα των Κύπριων αθλητών και αθλητριών ήταν τα ακόλουθα:

Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία Κ23) 74,16μ. 2/14 - ΑΡΓΥΡΟ

Πέτρος Μιχαηλίδης (σφαιροβολία) 18,87μ. 7/14

Ραφαήλ Ζαχαρία (δισκοβολία) 52,85μ. 21/23

Αλέξανδρος Πουρσανίδης (σφυροβολία) 68,79μ. 17/22

Σωτήρης Αχιλλέως (ακοντισμός) 55,42μ. 21/21

Παρασκευή Θρασυβούλου (δισκοβολία) 51,38μ. 18/24

Κωνσταντίνα Αντωνιάδου (σφυροβολία) 49,89μ. 22/22

Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία Κ23) 65,46μ. 5/13

Μαρίνα Χατζηκώστα (δισκοβολία Κ23) 50,42μ. 8/18

Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου (ακοντισμός Κ23) 43,40μ. 13/15

Κυριάκος Βασιλείου (σφαιροβολία Κ23) 14,87μ. 16/17

Κυριάκος Γενεθλή (δισκοβολία Κ23) 51,64μ. 8/14

Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης (ακοντισμός Κ23) 56,63μ. 14/15

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

(1) Ελλάς 4396

(2) Γερμανία 4353

(3) Ιταλία 4350

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

(1) Γερμανία 4229

(2) Γαλλία 4130

(3) Ιταλία 4105

ΑΝΔΡΕΣ Κ23

(1) Γερμανία 4007

(2) Τσεχία 4002

(3) Ιταλία 3883

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ23

(1) Ισπανία 3764

(2) Σουηδία 3763

(3) Γερμανία 3737

Η ΚΟΕΑΣ έχει αναλάβει τη φιλοξενία τού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων για μία τριετία. Το 2025 το διοργανώσαμε σε... καλοκαιρινές συνθήκες με υπερβολική ζέστη, το 2026 το διοργανώσαμε σε... χειμερινές συνθήκες με βροχές, παγωνιά και ανέμους, να δούμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη χρονιά, ευχόμενοι να έχουμε επιτέλους συνθήκες άνοιξης... Ανανεώνουμε, λοιπόν, το ραντεβού μας στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ, στις 13 και 14 Μαρτίου 2027, για το 26ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χαρά Σαββίδου, Βικτόρια Ντρανγκάι, Νίκανδρος Στυλιανού, Στάθης Ιακωβίδης.

ΚΟΕΑΣ